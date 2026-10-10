"Тоттенхэм" вдесятером отыгрался против "Юнайтед"

Доминик Соланке "Тоттенхэм" вдесятером смог уйти от поражения в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" — 1:1.

Впервые в сезоне за "красных дьяволов" сыграл Амад Диалло, сразу получив место в стартовом составе и вытеснив в запас Маркуса Рэшфорда. Лени Йоро сменил Диогу Далота справа в обороне.

Относительно предыдущего матча в стартовый состав "шпор" были введены шесть новых игроков, включая Конора Галлахера, Лукаса Бергвалла и Мохаммеда Кудуса.

Первый голевой момент возник на третьей минуте, однако голкипер хозяев Сенне Ламменс сам же исправил свою ошибку, отдав мяч сопернику и затем отразив удар вышедшего один на один Соланке.

Время шло, "Тоттенхэм" продолжал переигрывать своего соперника. На 21-й минуте мог отличиться уже Кудус, но его удар в касание из пределов штрафной площади оказался неточным.

Во второй половине первого тайма "Юнайтед" слегка ожил, но воротам Антонина Кински не угрожал. "Шпоры" взяли паузу, после чего загубили еще один момент — Галлахер продрался через чужую оборону и уткнулся в Ламменса.

В начале второго тайма Люк Шоу спас "дьяволов", не пустив мяч в ворота после удара Савиньо с острого угла. Затем момент имел Соланке, со считанных метров пробив выше.

На 55-й минуте Юри Тилеманс поразил ворота "Тоттенхэма", однако перед этим мяч явно вышел за пределы поля, поэтому гол не был засчитан.

Продолжая транжирить моменты, на 73-й минуте гости за это поплатились. Матеус Кунья вошел в штрафную с левого фланга и отдал короткий короткий пас на Бриана Мбемо, который резко развернулся и пробил — 1:0.

Вскоре "Юнайтед" не использовал пару хороших возможностей укрепить свое преимущество, а в компенсированное время пропустил. Соланке, уже падая на газон, головой подправил мяч в ворота после заброса верхом от Сандро Тонали — 1:1.

Поражение "Тоттенхэма" не было бы заслуженным, учитывая количество созданных "шпорами" моментов. "Юнайтед" вел в счете и имел численное преимущество, но все равно смог расстроить своих фанатов.

"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче





Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2026 21:30

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Последние комментарии:




  1. ataturk 10.10.2026 22:18 # ataturk
    Удачи скамо6лядям в шипе.

    У «МЮ» худший старт в чемпионате за 40 лет &#8722; команда Кэррика набрала 6 очков в 6 турах АПЛ и не смогла обыграть даже «Тоттенхэм»

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  2. ya-ru 10.10.2026 22:08 # ya-ru
    Почему Винисиус на лавке?

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  3. ersain-dakarimov 10.10.2026 22:04 # ersain-dakarimov
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  4. gidro-met 10.10.2026 21:55 # gidro-met
    завтра Лифец - МанСысы

    во где будет рубилово , голубятня в отрыв вполне

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  5. gidro-met 10.10.2026 21:51 # gidro-met
    Zиркзее выдает Прайм хорошо

    состав у Шпор абсолютно соответствует ТОПовости и Мю

    так что здесь все заслуженно - ничейка

    тем более удаление там натянутое

    а вот удар головой винирового унитаза Холланду - вот тут можно было смело на кк

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  6. yamateh 10.10.2026 21:50 # yamateh
    Шпоры как минимум не заслуживали проиграть.
    Самоотдача была бешеной. Все таки центр форвард нужен им толковый

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  7. dembo 10.10.2026 21:48 # dembo
    Так-с , к матчу с челчи карлика попридержите. А там делайте чо хотите плизки

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  8. hunter022 10.10.2026 21:46 # hunter022
    Сиделок скоро освободится, отличный вариант для МЮ.

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  9. gidro-met 10.10.2026 21:40 # gidro-met
    Брентфорд снова 2-2 - насыщенно и непобедимо !

    Арсенал ещё и ментально прокачался, одолеть Челси и Лидс 2-1 и 2-1 волевыми - это достойно (!)

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  10. imf-tau 10.10.2026 21:40 # imf-tau
    Отвратительный первый тайм от Каррика, отвратительные два тайма от игроков МЮ. Счет не по игре, днари мумушные должны были брать на ротан, но ТТХ говно в атаке.

    Пропущеный гол отдельная комедия от защиты, заебало уже ее смотреть.

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  11. brown-ale 10.10.2026 21:37 # brown-ale
    Конте может брать билет в Манчестер. Манки были мертвые и должны были проигрывать 0-10, прежде чем забили.

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  12. quavo 10.10.2026 21:34 # quavo
    Тупое ебаало каллика в конце обо всем говорит. Вопрос времени, когда конченые питарамы на ретклифах и омаров уволят этого уволня

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  13. dembo 10.10.2026 21:34 # dembo
    Счет справедлив.
    Игра говна, играло два равна.
    Шпор хватает на 20-30 минут каждый матч, где они прессингом душат.
    Мю ваще играет в куй пойми что. Уже который матч не могут в большинстве матч закрыть

    Бруно фернандеш по пути салаха идет, после сверхудачного результативного сезона играет как кусок дерьма. Либо сливает карлика, чего нельзя исключать.

    Мю с карликом нихкра не светит, но это и не новость . У мю самое тупое руководство из классической топ 4. Челики день сурка уже 14 лет скоро как проживут. И самое смешное, что конте нихера не спасет, как бы еще худе не было. В мю именно что проблема с составом. Не идет игра у бруно - мю нет на поле. Конте захочет 500 лямов на трансферы

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  14. sean-dyche18plus 10.10.2026 21:33 # sean-dyche18plus
    в битве говна и мочи победила дружба.радостно.

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  15. gameboy 10.10.2026 21:32 # gameboy
    Игра была равна
    Играли говно и моча(с кровью)

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