"Тоттенхэм" вдесятером отыгрался против "Юнайтед"
"Тоттенхэм" вдесятером смог уйти от поражения в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" — 1:1.
Впервые в сезоне за "красных дьяволов" сыграл Амад Диалло, сразу получив место в стартовом составе и вытеснив в запас Маркуса Рэшфорда. Лени Йоро сменил Диогу Далота справа в обороне.
Относительно предыдущего матча в стартовый состав "шпор" были введены шесть новых игроков, включая Конора Галлахера, Лукаса Бергвалла и Мохаммеда Кудуса.
Первый голевой момент возник на третьей минуте, однако голкипер хозяев Сенне Ламменс сам же исправил свою ошибку, отдав мяч сопернику и затем отразив удар вышедшего один на один Соланке.
Время шло, "Тоттенхэм" продолжал переигрывать своего соперника. На 21-й минуте мог отличиться уже Кудус, но его удар в касание из пределов штрафной площади оказался неточным.
Во второй половине первого тайма "Юнайтед" слегка ожил, но воротам Антонина Кински не угрожал. "Шпоры" взяли паузу, после чего загубили еще один момент — Галлахер продрался через чужую оборону и уткнулся в Ламменса.
В начале второго тайма Люк Шоу спас "дьяволов", не пустив мяч в ворота после удара Савиньо с острого угла. Затем момент имел Соланке, со считанных метров пробив выше.
На 55-й минуте Юри Тилеманс поразил ворота "Тоттенхэма", однако перед этим мяч явно вышел за пределы поля, поэтому гол не был засчитан.
Продолжая транжирить моменты, на 73-й минуте гости за это поплатились. Матеус Кунья вошел в штрафную с левого фланга и отдал короткий короткий пас на Бриана Мбемо, который резко развернулся и пробил — 1:0.
Вскоре "Юнайтед" не использовал пару хороших возможностей укрепить свое преимущество, а в компенсированное время пропустил. Соланке, уже падая на газон, головой подправил мяч в ворота после заброса верхом от Сандро Тонали — 1:1.
Поражение "Тоттенхэма" не было бы заслуженным, учитывая количество созданных "шпорами" моментов. "Юнайтед" вел в счете и имел численное преимущество, но все равно смог расстроить своих фанатов.
"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
10.10.2026 21:30
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Удачи скамо6лядям в шипе.
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завтра Лифец - МанСысы
во где будет рубилово , голубятня в отрыв вполне
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Zиркзее выдает Прайм хорошо
состав у Шпор абсолютно соответствует ТОПовости и Мю
так что здесь все заслуженно - ничейка
тем более удаление там натянутое
а вот удар головой винирового унитаза Холланду - вот тут можно было смело на кк
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Шпоры как минимум не заслуживали проиграть.
Самоотдача была бешеной. Все таки центр форвард нужен им толковый
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Так-с , к матчу с челчи карлика попридержите. А там делайте чо хотите плизки
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Сиделок скоро освободится, отличный вариант для МЮ.
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Брентфорд снова 2-2 - насыщенно и непобедимо !
Арсенал ещё и ментально прокачался, одолеть Челси и Лидс 2-1 и 2-1 волевыми - это достойно (!)
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Отвратительный первый тайм от Каррика, отвратительные два тайма от игроков МЮ. Счет не по игре, днари мумушные должны были брать на ротан, но ТТХ говно в атаке.
Пропущеный гол отдельная комедия от защиты, заебало уже ее смотреть.
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Конте может брать билет в Манчестер. Манки были мертвые и должны были проигрывать 0-10, прежде чем забили.
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Тупое ебаало каллика в конце обо всем говорит. Вопрос времени, когда конченые питарамы на ретклифах и омаров уволят этого уволня
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Счет справедлив.
Игра говна, играло два равна.
Шпор хватает на 20-30 минут каждый матч, где они прессингом душат.
Мю ваще играет в куй пойми что. Уже который матч не могут в большинстве матч закрыть
Бруно фернандеш по пути салаха идет, после сверхудачного результативного сезона играет как кусок дерьма. Либо сливает карлика, чего нельзя исключать.
Мю с карликом нихкра не светит, но это и не новость . У мю самое тупое руководство из классической топ 4. Челики день сурка уже 14 лет скоро как проживут. И самое смешное, что конте нихера не спасет, как бы еще худе не было. В мю именно что проблема с составом. Не идет игра у бруно - мю нет на поле. Конте захочет 500 лямов на трансферы
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в битве говна и мочи победила дружба.радостно.
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Игра была равна
Играли говно и моча(с кровью)
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