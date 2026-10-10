"Тоттенхэм" вдесятером отыгрался против "Юнайтед"

"Тоттенхэм" вдесятером смог уйти от поражения в выездном матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" — 1:1.

Впервые в сезоне за "красных дьяволов" сыграл Амад Диалло, сразу получив место в стартовом составе и вытеснив в запас Маркуса Рэшфорда. Лени Йоро сменил Диогу Далота справа в обороне.



Относительно предыдущего матча в стартовый состав "шпор" были введены шесть новых игроков, включая Конора Галлахера, Лукаса Бергвалла и Мохаммеда Кудуса.



Первый голевой момент возник на третьей минуте, однако голкипер хозяев Сенне Ламменс сам же исправил свою ошибку, отдав мяч сопернику и затем отразив удар вышедшего один на один Соланке.



Время шло, "Тоттенхэм" продолжал переигрывать своего соперника. На 21-й минуте мог отличиться уже Кудус, но его удар в касание из пределов штрафной площади оказался неточным.



Во второй половине первого тайма "Юнайтед" слегка ожил, но воротам Антонина Кински не угрожал. "Шпоры" взяли паузу, после чего загубили еще один момент — Галлахер продрался через чужую оборону и уткнулся в Ламменса.



В начале второго тайма Люк Шоу спас "дьяволов", не пустив мяч в ворота после удара Савиньо с острого угла. Затем момент имел Соланке, со считанных метров пробив выше.



На 55-й минуте Юри Тилеманс поразил ворота "Тоттенхэма", однако перед этим мяч явно вышел за пределы поля, поэтому гол не был засчитан.



Продолжая транжирить моменты, на 73-й минуте гости за это поплатились. Матеус Кунья вошел в штрафную с левого фланга и отдал короткий короткий пас на Бриана Мбемо, который резко развернулся и пробил — 1:0.



Вскоре "Юнайтед" не использовал пару хороших возможностей укрепить свое преимущество, а в компенсированное время пропустил. Соланке, уже падая на газон, головой подправил мяч в ворота после заброса верхом от Сандро Тонали — 1:1.



Поражение "Тоттенхэма" не было бы заслуженным, учитывая количество созданных "шпорами" моментов. "Юнайтед" вел в счете и имел численное преимущество, но все равно смог расстроить своих фанатов.



"Манчестер Юнайтед" — "Тоттенхэм". Отчет о матче