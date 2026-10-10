Артета — Гимараэсу: "Ты должен быть на этом уровне каждый матч"

Наставник "Арсенала" Микель Артета предупредил своего полузащитника Бруно Гимараэса, что тот всегда должен показывать игру, как против "Лидса", или даже лучше.

Именно Гимараэс забил победный для "Арсенала" гол, появившись на замену в матче Премьер-Лиги против "Лидса" в субботу (2:1).



Однако Артета сразу же напомнил, что свой предыдущий матч 28-летний бразилец провалил, и такого рода нестабильность неприемлема для Микеля.



"Против "Брайтона" он не был на этом уровне".



"Это уровень, который нужен "Арсеналу". Ты должен быть на этом уровне каждую неделю, каждый матч, каждую минуту, каждое действие".



"Против "Брайтона" он этого не сделал. Сегодня было гораздо лучше. Он все еще может значительно прибавить относительно сыгранного матча".



"Это мы и должны требовать. Это я требую от себя. Я собираюсь требовать то же самое от игроков, потому что мы станем лучше как команда, если повысим свои стандарты", — цитирует Артету Evening Standard.