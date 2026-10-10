"Челси" сокрушил "Борнмут"
"Челси" одержал свою первую победу за четыре последних матча Премьер-Лиги, сокрушив дома "Борнмут" со счетом 5:1.
Впервые в сезоне в стартовом составе "синих" оказался Мойсес Кайседо, рядом с которым в полузащите расположился Джордан Хендерсон. Коул Палмер и Жоао Педро решили свои проблемы со здоровьем и также вышли с первых минут.
Травмированного Алекса Скотта в стартовом составе "вишенок" заменил Дэвид Брукс.
Хозяевам "Стэмфорд Бридж" потребовалась одна минута с хвостиком, чтобы открыть счет. Это 36-летний Хендерсон пробил в касание из-за пределов штрафной после передачи Палмера — 1:0.
Почти сразу мог отличиться Педру Нету, но его удар был отражен Джордже Петровичем. Атака продолжилась, и Морган Роджерс с помощью рикошета от головы Антониу Силвы забросил мяч в ворота гостевой команды — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, постепенно "Челси" сбавил обороты и в обороне выглядел довольно уязвимо. "Борнмут" это чувствовал, поэтому старался атаковать и играть не бросил.
Однако "вишенки" не смогли забить до перерыва, а второй тайм начали с еще одного пропущенного гола. Педру с правого края штрафной покатил в центр на Педро, а Жоао пробил в касание — 3:0.
Сыграть на ноль "синим" не удалось. На 51-й минуте мяч застрял во вратарской площади после розыгрыша углового. Кайседо попытался вынести снаряд, но тот попал в Эванилсона и отскочил в сетку — 3:1.
"Борнмут" раскрывался и рисковал, но на 67-й минуте на этом попался. Пеп Чаваррия прострелил с левой границы штрафной к воротам, а Педро просто подставил свою ногу — 4:1.
На 70-й минуте Хендерсон оформил дубль, закрутив мяч в ворота с заработанного Палмером штрафного — 5:1. На этом игра по сути завершилась.
"Челси" снова пропустил, но, по крайней мере, только раз. Возвращение Кайседо позволило "синим" стабилизировать свою игру в обороне.
"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче
10.10.2026 19:00
Просмотров: 345
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Нужен топовый опорник вместо Балбеседо!
(ответить)
Оценка 8.9
10.10.2026 17:32 #
halamadrid94
Что то совсем убого смотрится Жоао Педро
Источник: https://fapl.ru/posts/124966/?c=1#c8222785
(ответить)
Заткнули рты всем, кто считал Челси клубом чуть выше среднего!
(ответить)
Кайседо топарь, чистильщик, темная лошадка, аки Канте на минималках
Хендо, Роджерс, Нету, Жоао и Мартинес топы
С победой пенсов
(ответить)
Кайседо - просто бетон! Когда в опорке порядок, то и старик Хендерсон выглядит как Пирло в прайме.
(ответить)
10.10.2026 17:07 #
memfis63
итоговый счет, что-то примерно 4-3 будэ
(ответить)
10.10.2026 17:08 #
gidro-met
Челси максимум 1 пропустит и то вряд ли )
(ответить)
10.10.2026 17:09 #
halamadrid94
Ща забьют еще 1-2 , а потом и пропустят столько же , скорее всего
(ответить)
Источник: https://fapl.ru/posts/124966/?c=1
(ответить)
Оверперформси!!
Будем откровенны, и борнмут кавнетсо ныняе, и челси дур накидал.
Тут больше показательно, что кроме пропущеной дуры со стандарта и выхода 1 на 1 с угла в первом тайме больше ниче и не дали создать особо. Уже прогресс. С кайскдо в центре попроще. Но опять без сухаря(
Зы остановите кто-то брайтон)
(ответить)
Брайтон продолжает ебать, даже в меньшинстве. Ну, а Челси при 1 ХГ забили 5, мастерство, шары- да. Кайседо порядок навел, надеюсь больше не будет ломаться.
(ответить)
Хачидлу,Астера с победой. Ислампульцам не унывать)
Источник: https://fapl.ru/posts/124966/?c=1#c8222761
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий