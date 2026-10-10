"Челси" сокрушил "Борнмут"

Челси "Челси" одержал свою первую победу за четыре последних матча Премьер-Лиги, сокрушив дома "Борнмут" со счетом 5:1.

Впервые в сезоне в стартовом составе "синих" оказался Мойсес Кайседо, рядом с которым в полузащите расположился Джордан Хендерсон. Коул Палмер и Жоао Педро решили свои проблемы со здоровьем и также вышли с первых минут.

Травмированного Алекса Скотта в стартовом составе "вишенок" заменил Дэвид Брукс.

Хозяевам "Стэмфорд Бридж" потребовалась одна минута с хвостиком, чтобы открыть счет. Это 36-летний Хендерсон пробил в касание из-за пределов штрафной после передачи Палмера — 1:0.

Почти сразу мог отличиться Педру Нету, но его удар был отражен Джордже Петровичем. Атака продолжилась, и Морган Роджерс с помощью рикошета от головы Антониу Силвы забросил мяч в ворота гостевой команды — 2:0.

Поведя с комфортным счетом, постепенно "Челси" сбавил обороты и в обороне выглядел довольно уязвимо. "Борнмут" это чувствовал, поэтому старался атаковать и играть не бросил.

Однако "вишенки" не смогли забить до перерыва, а второй тайм начали с еще одного пропущенного гола. Педру с правого края штрафной покатил в центр на Педро, а Жоао пробил в касание — 3:0.

Сыграть на ноль "синим" не удалось. На 51-й минуте мяч застрял во вратарской площади после розыгрыша углового. Кайседо попытался вынести снаряд, но тот попал в Эванилсона и отскочил в сетку — 3:1.

"Борнмут" раскрывался и рисковал, но на 67-й минуте на этом попался. Пеп Чаваррия прострелил с левой границы штрафной к воротам, а Педро просто подставил свою ногу — 4:1.

На 70-й минуте Хендерсон оформил дубль, закрутив мяч в ворота с заработанного Палмером штрафного — 5:1. На этом игра по сути завершилась.

"Челси" снова пропустил, но, по крайней мере, только раз. Возвращение Кайседо позволило "синим" стабилизировать свою игру в обороне.

"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче





Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2026 19:00

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Последние комментарии:




  1. christina-milian 10.10.2026 19:11 # christina-milian
    Нужен топовый опорник вместо Балбеседо!

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  2. firepoint 10.10.2026 19:10 # firepoint
    Оценка 8.9



    10.10.2026 17:32 #
    halamadrid94

    Что то совсем убого смотрится Жоао Педро

    Источник: https://fapl.ru/posts/124966/?c=1#c8222785

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  3. christina-milian 10.10.2026 19:09 # christina-milian
    Заткнули рты всем, кто считал Челси клубом чуть выше среднего!

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  4. yamateh 10.10.2026 19:09 # yamateh
    Кайседо топарь, чистильщик, темная лошадка, аки Канте на минималках
    Хендо, Роджерс, Нету, Жоао и Мартинес топы
    С победой пенсов

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  5. brown-ale 10.10.2026 19:06 # brown-ale
    Кайседо - просто бетон! Когда в опорке порядок, то и старик Хендерсон выглядит как Пирло в прайме.

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  6. firepoint 10.10.2026 19:04 # firepoint
    10.10.2026 17:07 #
    memfis63

    итоговый счет, что-то примерно 4-3 будэ
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    10.10.2026 17:08 #
    gidro-met

    Челси максимум 1 пропустит и то вряд ли )
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    10.10.2026 17:09 #
    halamadrid94

    Ща забьют еще 1-2 , а потом и пропустят столько же , скорее всего
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    Источник: https://fapl.ru/posts/124966/?c=1

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  7. dembo 10.10.2026 19:03 # dembo
    Оверперформси!!

    Будем откровенны, и борнмут кавнетсо ныняе, и челси дур накидал.

    Тут больше показательно, что кроме пропущеной дуры со стандарта и выхода 1 на 1 с угла в первом тайме больше ниче и не дали создать особо. Уже прогресс. С кайскдо в центре попроще. Но опять без сухаря(

    Зы остановите кто-то брайтон)

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  8. akado 10.10.2026 19:03 # akado
    Брайтон продолжает ебать, даже в меньшинстве. Ну, а Челси при 1 ХГ забили 5, мастерство, шары- да. Кайседо порядок навел, надеюсь больше не будет ломаться.

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  9. kukuruzko 10.10.2026 19:00 # kukuruzko
    Хачидлу,Астера с победой. Ислампульцам не унывать)

    Источник: https://fapl.ru/posts/124966/?c=1#c8222761

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