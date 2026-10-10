"Челси" сокрушил "Борнмут"

"Челси" одержал свою первую победу за четыре последних матча Премьер-Лиги, сокрушив дома "Борнмут" со счетом 5:1.

Впервые в сезоне в стартовом составе "синих" оказался Мойсес Кайседо, рядом с которым в полузащите расположился Джордан Хендерсон. Коул Палмер и Жоао Педро решили свои проблемы со здоровьем и также вышли с первых минут.



Травмированного Алекса Скотта в стартовом составе "вишенок" заменил Дэвид Брукс.



Хозяевам "Стэмфорд Бридж" потребовалась одна минута с хвостиком, чтобы открыть счет. Это 36-летний Хендерсон пробил в касание из-за пределов штрафной после передачи Палмера — 1:0.



Почти сразу мог отличиться Педру Нету, но его удар был отражен Джордже Петровичем. Атака продолжилась, и Морган Роджерс с помощью рикошета от головы Антониу Силвы забросил мяч в ворота гостевой команды — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, постепенно "Челси" сбавил обороты и в обороне выглядел довольно уязвимо. "Борнмут" это чувствовал, поэтому старался атаковать и играть не бросил.



Однако "вишенки" не смогли забить до перерыва, а второй тайм начали с еще одного пропущенного гола. Педру с правого края штрафной покатил в центр на Педро, а Жоао пробил в касание — 3:0.



Сыграть на ноль "синим" не удалось. На 51-й минуте мяч застрял во вратарской площади после розыгрыша углового. Кайседо попытался вынести снаряд, но тот попал в Эванилсона и отскочил в сетку — 3:1.



"Борнмут" раскрывался и рисковал, но на 67-й минуте на этом попался. Пеп Чаваррия прострелил с левой границы штрафной к воротам, а Педро просто подставил свою ногу — 4:1.



На 70-й минуте Хендерсон оформил дубль, закрутив мяч в ворота с заработанного Палмером штрафного — 5:1. На этом игра по сути завершилась.



"Челси" снова пропустил, но, по крайней мере, только раз. Возвращение Кайседо позволило "синим" стабилизировать свою игру в обороне.



"Челси" — "Борнмут". Отчет о матче