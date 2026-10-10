Артета: "Мадуэке не оставил мне выбора"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что вингер Нони Мадуэке не оставил ему выбора при определении стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Лидса".

В субботу Мадуэке впервые в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Арсенала". Нони сыграл все 90 минут и помог "канонирам" одержать победу 2:1.



По словам Артеты, он даже не рассматривал другие варианты на замену травмированному Христосу Цолису, потому что Мадуэке был "лучшим игроком" на тренировках "Арсенала".



"Я очень рад, потому что он заслужил шанс, который получил, и он ухватился за него обеими руками".



"Кода мне не очень нравилось, что он делал, или когда он не влиял на игру, я принимал определенные решения. Он смирился с ними".



"Что он сделал, так это повысил свой уровень, и в последние 10 дней он был лучшим игроком на тренировках".



"Он не оставил мне выбора, кроме как выпустить его на матч сегодня. Вы могли видеть, что от него исходила угроза каждый раз, когда он был с мячом или около", — цитирует Артету Evening Standard.