Европейские Футбольные ассоциации выступили против трехнедельных перерывов

Европейские Футбольные ассоциации выступили за отказ от расширенных международных перерывов на матчи сборных.

Едва завершившийся международный перерыв продлился три недели, причем многим европейским сборным пришлось сыграть четыре матча Лиги Наций в течение 11 дней.



Столь плотный график матчей вызвал огромную озабоченность у Футбольных ассоциаций насчет нагрузки игроков, травм и финансовой целесообразности.



Руководитель одной из Футбольных ассоциаций назвал нововведение УЕФА "катастрофой", утверждает The Guardian.



Данная тема обсуждалась во время встречи европейских Футбольных ассоциаций в Берлине в минувший четверг, и участники почти единодушно высказались за возвращение к привычным двухнедельным паузам.