"Арсенал" одержал волевую победу над "Лидсом"

В своем первом матче после международного перерыва "Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Лидсом".

Эзри Конса и Кай Хаверц восстановились после травм, которые они привезли из своих сборных. Оба, как и Нони Мадуэке, вышли в стартовом составе "канониров".



Стартовый состав "белых" не изменился относительно безголевого матча против "Кристал Пэлас" перед международным перерывом.



Хозяева доминировали в начале матча, но без остроты, и первое подобие опасного момента создали гости. После неудачного розыгрыша стандартного положения мяч отскочил к границе штрафной на Ноа Окафора, который пробил в касание. Снаряд срикошетил от Букайо Сака и слегка разминулся с воротами.



Несмотря на оказываемое давление, впервые "Арсенал" пробил в створ только на 21-й минуте, однако Джеймс Траффорд легко забрал мяч после удара головой Хаверца.



На 25-й минуте двое игроков "Лидса" столкнулись друг с другом, пытаясь замкнуть подачу своего партнера к дальней штанге.



Спустя пару минут в штрафной "канониров" снова было напряженно, и Давиду Райе даже пришлось выдвинуться навстречу, чтобы заблокировать удар Джейдена Богла.



До перерыва Райя совершил еще одно спасение, отразив удар Габриэля Гудмундссона с острого угла. По итогам первого тайма "белые" оказались острее, хотя и не претендовали на владение мячом.



Второй тайм гости начали еще лучше и на 55-й минуте открыли счет. Это Джеймс Джастин замкнул диагональный прострел Гудмундссона в штрафной — 0:1.



Ответ "Арсенала" последовал на 62-й минуте. Мадуэке навесил в штрафную, Бен Уайт выполнил скидку головой, а Риккардо Калафьори ногой с границы вратарской отправил мяч в сетку — 1:1.



Сравняв счет, "канониры" еще больше прижали соперника и на 70-й минуте повели в счете. Вышедший на замену Бруно Гимараэс пробил в касание с границы штрафной после передачи пяткой от Деклана Райса — 2:1.



Хозяева не составило труда довести дело до победы. Гости уже не сопротивлялись и не создавали проблем Райе.



Уже на исходе компенсированного времени Сака не реализовал выход один на один, проиграв дуэль Траффорду.



"Лидс" был чрезвычайно хорош и справедливо открыл счет, но после своего гола вдруг стал прижиматься к своим воротам за что очень быстро поплатился.



"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче