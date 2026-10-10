"Арсенал" одержал волевую победу над "Лидсом"

Бруно Гимараэс В своем первом матче после международного перерыва "Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Лидсом".

Эзри Конса и Кай Хаверц восстановились после травм, которые они привезли из своих сборных. Оба, как и Нони Мадуэке, вышли в стартовом составе "канониров".

Стартовый состав "белых" не изменился относительно безголевого матча против "Кристал Пэлас" перед международным перерывом.

Хозяева доминировали в начале матча, но без остроты, и первое подобие опасного момента создали гости. После неудачного розыгрыша стандартного положения мяч отскочил к границе штрафной на Ноа Окафора, который пробил в касание. Снаряд срикошетил от Букайо Сака и слегка разминулся с воротами.

Несмотря на оказываемое давление, впервые "Арсенал" пробил в створ только на 21-й минуте, однако Джеймс Траффорд легко забрал мяч после удара головой Хаверца.

На 25-й минуте двое игроков "Лидса" столкнулись друг с другом, пытаясь замкнуть подачу своего партнера к дальней штанге.

Спустя пару минут в штрафной "канониров" снова было напряженно, и Давиду Райе даже пришлось выдвинуться навстречу, чтобы заблокировать удар Джейдена Богла.

До перерыва Райя совершил еще одно спасение, отразив удар Габриэля Гудмундссона с острого угла. По итогам первого тайма "белые" оказались острее, хотя и не претендовали на владение мячом.

Второй тайм гости начали еще лучше и на 55-й минуте открыли счет. Это Джеймс Джастин замкнул диагональный прострел Гудмундссона в штрафной — 0:1.

Ответ "Арсенала" последовал на 62-й минуте. Мадуэке навесил в штрафную, Бен Уайт выполнил скидку головой, а Риккардо Калафьори ногой с границы вратарской отправил мяч в сетку — 1:1.

Сравняв счет, "канониры" еще больше прижали соперника и на 70-й минуте повели в счете. Вышедший на замену Бруно Гимараэс пробил в касание с границы штрафной после передачи пяткой от Деклана Райса — 2:1.

Хозяева не составило труда довести дело до победы. Гости уже не сопротивлялись и не создавали проблем Райе.

Уже на исходе компенсированного времени Сака не реализовал выход один на один, проиграв дуэль Траффорду.

"Лидс" был чрезвычайно хорош и справедливо открыл счет, но после своего гола вдруг стал прижиматься к своим воротам за что очень быстро поплатился.

"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче





Метки Арсенал, Лидс, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2026 16:30

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  1. division 10.10.2026 17:38 # division
    Мартик спасает. Наконец-то топ кипер на калитке

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  2. halamadrid94 10.10.2026 17:32 # halamadrid94
    Что то совсем убого смотрится Жоао Педро. Да и Палмер, как будто в сборную поехал, вымотался. Хотя тот же Роджерс пока что хорош

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  3. christina-milian 10.10.2026 17:25 # christina-milian
    Легенда Ливерпуля тащит нашу помоечку, спасибо Ливерпулю.

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  4. dexter 10.10.2026 17:22 # dexter
    Борнмут просто говно безыдейное.

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  5. chelseablus 10.10.2026 17:17 # chelseablus
    Хендо мужчинским писюном лупит портовым обрыганам по е6алу

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  6. hunter022 10.10.2026 17:12 # hunter022
    Бруно уже принес шесть очков в копилку Арсенала,пока лучший трансфер летаб

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  7. quavo 10.10.2026 17:12 # quavo
    Дьокеришь и срака просто недаразумение как и фк арсосал

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  8. division 10.10.2026 17:09 # division
    Морган Роджерс лучший трансфер этого лета

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  9. memfis63 10.10.2026 17:07 # memfis63
    итоговый счет, что-то примерно 4-3 будэ

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  10. electric 10.10.2026 17:07 # electric
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Футбольный клуб Борнмут

    Из города: Борнмут

    Стадион: Дин Корт (Dean Court), вместимость: 11700 зрителей

    Официальный веб-сайт: http://www.afcb.co.uk

    Главный тренер: Андони Ираола

    Источник: https://fapl.ru/teams/41/

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  11. akado 10.10.2026 17:06 # akado
    2 минуты, 2 гола. Ждем 90-1 получается?

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  12. halamadrid94 10.10.2026 17:06 # halamadrid94
    Что за абсолютно новый, мощный членси! Браво!

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  13. kukuruzko 10.10.2026 17:05 # kukuruzko
    пенсы месят

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  14. division 10.10.2026 17:05 # division
    Чемпионская игра королей Лондона!

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  15. sean-dyche18plus 10.10.2026 17:04 # sean-dyche18plus
    ИМПЕРАТОРСИ.как же мы скучали.

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  16. dexter 10.10.2026 17:02 # dexter
    HENDOOO!

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  17. memfis63 10.10.2026 17:00 # memfis63
    гимараеш красава
    но защитка напрягает в начале сезона,нет было уверенности

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  18. gucman 10.10.2026 16:46 # gucman
    Ветка гейгунерской оргии в честь отскока. Тьфу на пидopacoв

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  19. gameboy 10.10.2026 16:43 # gameboy
    Перловки переваренной всем пенсам, угощаю!

    COYG!

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  20. v-0987654321 10.10.2026 16:41 # v-0987654321
    Чемпионская игра она всегда обсуждаема

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