"Арсенал" одержал волевую победу над "Лидсом"
В своем первом матче после международного перерыва "Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Лидсом".
Эзри Конса и Кай Хаверц восстановились после травм, которые они привезли из своих сборных. Оба, как и Нони Мадуэке, вышли в стартовом составе "канониров".
Стартовый состав "белых" не изменился относительно безголевого матча против "Кристал Пэлас" перед международным перерывом.
Хозяева доминировали в начале матча, но без остроты, и первое подобие опасного момента создали гости. После неудачного розыгрыша стандартного положения мяч отскочил к границе штрафной на Ноа Окафора, который пробил в касание. Снаряд срикошетил от Букайо Сака и слегка разминулся с воротами.
Несмотря на оказываемое давление, впервые "Арсенал" пробил в створ только на 21-й минуте, однако Джеймс Траффорд легко забрал мяч после удара головой Хаверца.
На 25-й минуте двое игроков "Лидса" столкнулись друг с другом, пытаясь замкнуть подачу своего партнера к дальней штанге.
Спустя пару минут в штрафной "канониров" снова было напряженно, и Давиду Райе даже пришлось выдвинуться навстречу, чтобы заблокировать удар Джейдена Богла.
До перерыва Райя совершил еще одно спасение, отразив удар Габриэля Гудмундссона с острого угла. По итогам первого тайма "белые" оказались острее, хотя и не претендовали на владение мячом.
Второй тайм гости начали еще лучше и на 55-й минуте открыли счет. Это Джеймс Джастин замкнул диагональный прострел Гудмундссона в штрафной — 0:1.
Ответ "Арсенала" последовал на 62-й минуте. Мадуэке навесил в штрафную, Бен Уайт выполнил скидку головой, а Риккардо Калафьори ногой с границы вратарской отправил мяч в сетку — 1:1.
Сравняв счет, "канониры" еще больше прижали соперника и на 70-й минуте повели в счете. Вышедший на замену Бруно Гимараэс пробил в касание с границы штрафной после передачи пяткой от Деклана Райса — 2:1.
Хозяева не составило труда довести дело до победы. Гости уже не сопротивлялись и не создавали проблем Райе.
Уже на исходе компенсированного времени Сака не реализовал выход один на один, проиграв дуэль Траффорду.
"Лидс" был чрезвычайно хорош и справедливо открыл счет, но после своего гола вдруг стал прижиматься к своим воротам за что очень быстро поплатился.
"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче
10.10.2026 16:30
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Последние комментарии:
Мартик спасает. Наконец-то топ кипер на калитке
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Что то совсем убого смотрится Жоао Педро. Да и Палмер, как будто в сборную поехал, вымотался. Хотя тот же Роджерс пока что хорош
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Легенда Ливерпуля тащит нашу помоечку, спасибо Ливерпулю.
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Борнмут просто говно безыдейное.
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Хендо мужчинским писюном лупит портовым обрыганам по е6алу
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Бруно уже принес шесть очков в копилку Арсенала,пока лучший трансфер летаб
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Дьокеришь и срака просто недаразумение как и фк арсосал
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Морган Роджерс лучший трансфер этого лета
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итоговый счет, что-то примерно 4-3 будэ
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Футбольный клуб Борнмут
Из города: Борнмут
Стадион: Дин Корт (Dean Court), вместимость: 11700 зрителей
Официальный веб-сайт: http://www.afcb.co.uk
Главный тренер: Андони Ираола
Источник: https://fapl.ru/teams/41/
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2 минуты, 2 гола. Ждем 90-1 получается?
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Что за абсолютно новый, мощный членси! Браво!
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пенсы месят
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Чемпионская игра королей Лондона!
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ИМПЕРАТОРСИ.как же мы скучали.
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HENDOOO!
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гимараеш красава
но защитка напрягает в начале сезона,нет было уверенности
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Ветка гейгунерской оргии в честь отскока. Тьфу на пидopacoв
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Перловки переваренной всем пенсам, угощаю!
COYG!
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Чемпионская игра она всегда обсуждаема
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