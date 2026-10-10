"Юнайтед" может отправить Шешко на операцию

Беньямин Шешко "Манчестер Юнайтед" задумывается о том, чтобы отправить своего нападающего Беньямина Шешко на операцию.

Перед этим международным перерывом у Шешко вновь обострились проблемы с голенью, из-за чего Беньямин не смог откликнуться на вызов из сборной Словении.

23-летний нападающий по-прежнему отсутствует и не поможет "Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в субботу.

Как сообщает Manchester Evening News, затянувшееся восстановление Шешко наводит медицинскую службу "Юнайтед" на мысли о том, что консервативного лечения может быть недостаточно.

Если в ближайшее время Шешко не станет сильно лучше, Беньямин рискует оказаться под ножом хирурга.





Метки Манчестер Юнайтед, травмы, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2026 16:00

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