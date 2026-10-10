Палмер заключил с "Челси" новый контракт до 2034 года

"Челси" объявил, что атакующий полузащитник Коул Палмер заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до 2034 года.

Палмер утвердился ключевым игроком "Челси" после своего перехода из "Манчестер Сити" за 42.5 млн. фунтов в 2023 году.



24-летний англичанин совершил 91 результативное действие в 138 матчах за "Челси", выиграв с "синими" Лигу Конференций и клубный Чемпионат Мира.



Предыдущий контракт Палмера истекал только в 2033 году, поэтому новая сделка в первую очередь отражает статус Коула в команде Хаби Алонсо.



"Челси" значит многое для меня, и я думаю, клуб движется в правильном направлении, поэтому я рад заключить новый контракт. Разумеется, я очень рад".



"Поговорив с владельцами, спортивными директорами и, разумеется, тренером, я обрел большую уверенность, так что это было единственное правильное решение".



"Я также разговаривал с игроками, и все здесь имеют одинаковые амбиции. Я чувствую, что мы на постоянной основе выигрываем крупнейшие трофеи здесь, и я хочу быть частью этого и играть большую роль в этом", — сообщил Палмер.



