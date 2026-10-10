Мареска уверен, что трофеи "Сити" "не будут запятнаны" скандалом с финансовыми нарушениями

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска уверен, что выигранные его клубом трофеи "не будут запятнаны" скандалом с финансовыми нарушениями.

Как определила независимая комиссия Премьер-Лиги, в период с 2009 по 2018 год "Сити" злостно нарушал правила финансового фейр-плей.



Нет гарантий, что "Сити" удастся оспорить обвинительное заключение комиссии, однако Мареска не думает, что эта история как-то омрачит спортивные успехи клуба с "Этихад".



"Абсолютно нет. В предыдущем сезоне, когда я был здесь, мы сделали требл. Я знаю, какие усилия для этого потребовались от игроков, клуба и тренера, которым в то время был Пеп (Гвардиола)".



"Поэтому я прекрасно знаю, какие усилия прикладывает клуб для достижения такого рода целей. У меня нет никаких сомнений насчет этого. Поэтому повторюсь, я бы хотел говорить на эту тему, когда мы выиграем апелляцию", — цитирует Мареску The Telegraph.