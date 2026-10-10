Вольтемаде не вернется в "Ньюкасл" в январе

"Ньюкасл" не собирается возвращать нападающего Ника Вольтемаде из аренды в итальянском "Ювентусе" в январе.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ньюкасл" отправил Вольтемаде в аренду в "Ювентус". Это случилось спустя год, как Ник прибыл из "Штутгарта" за 64 миллиона фунтов.



Согласно слухам в итальянской прессе, "Ювентусу" хватило одного месяца, чтобы разочароваться в Вольтемаде. Клуб из Турина уже задумывается о приглашении нового нападающего в январе.



Однако TEAMtalk может подтвердить, что "Ювентус" просто не может досрочно прекратить аренду Вольтемаде. Это было бы возможно только с согласия "Ньюкасла", но "сороки" не планируют возвращать 24-летнего игрока сборной Германии в январе.