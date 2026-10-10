"Челси" хочет заключить новый контракт с Ачимпонгом

"Челси" хочет заключить новый долгосрочный контракт со своим защитником Джошем Ачимпонгом.

20-летний Ачимпонг является продуктом академии "Челси", и на "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на Джоша.



Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо отводит Ачимпонгу важную роль на будущее, выпуская юного англичанина в стартовом составе на две из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиге.



Минувшим летом "Челси" отразил интерес к Ачимпонгу со стороны других клубов Премьер-Лиги и из-за ее пределов, и теперь "синие" хотят заключить с Джошем новую сделку, утверждает TEAMtalk.



Действующий контракт Ачимпонга истекает только в 2029 году, однако "Челси" надеется добавить к этому еще три сезона.