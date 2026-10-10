Холанд: "Мы скучаем по Пепу"

Нападающий "Манчестер Сити"Эрлинг Холанд признался, что его команда скучает по своему бывшему главному тренеру Хосепу Гвардиоле.

Минувшим летом Гвардиола уступил свое место Энцо Мареске, который, как признает Холанд, имеет схожие черты с Хосепом.



Холанд рад работать с Мареской, но в то же время признает, что "Сити" столкнулся с большими изменениями.



"С ним (Мареской) по-другому. Когда тренер находится в клубе 10 лет, перемены будут большими".



"Но это приятно, хотя мы и скучаем по Пепу, по лидерским качествам Пепа и его присутствию, которое все в мире могли ощущать".



"Но пришел Энцо со своими собственными идеями, и мы остаемся "Сити". Мы хотим держать мяч, играть в хороший футбол, так что это остается прежним, хотя есть и отличия", — цитирует Холанда Sky Sports.