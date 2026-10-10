Артета: "Моя совесть чиста насчет работы в "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его совесть чиста насчет своего периода работы в "Манчестер Сити".

Артета провел три с половиной года в качестве ассистента Хосепа Гвардиолы в "Сити", включая сезоны 2016/17 и 2017/18, к которым относятся финансовые нарушения, выявленные у "горожан".



При Артете "Сити" завоевал два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и Кубок Лиги, однако Микель, ушедший в "Арсенал" в декабре 2019, не испытывает никаких угрызений совести.



"Да, моя совесть чиста".



"Дело в том, что это длится уже несколько лет. Процесс пока не завершен, и мне очень сложно выразить свои чувства насчет этого, потому что вердикта нет. Когда вердикт будет, я смогу ясно высказаться и сообщу вам, что именно чувствую".



"Думаю, этот процесс должен быть завершен каким-нибудь образом. И нам нужно верить, что ответственные люди, уладят это в сроки, которое они считают лучшими для всех", — цитирует Артету Sky Sports.