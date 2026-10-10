Ираола не считает, что Барколя переживает спад

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола не считает, что его новичок Брадли Барколя переживает упадок формы.

С момента своего перехода из ПСЖ за 123 миллиона фунтов Барколя не забил ни одного гола и не отдал ни одной результативной передачи — ни в "Ливерпуле", ни в сборной Франции.



Однако Ираола не переживает, потому что Барколя показывает хорошую игру и регулярно имеет моменты.



"Я не думаю, что он играет плохо — проблема с вингерами и нападающими в том, что о них говорят "они не сыграли хорошо", если они не забили".



"Нам нужно видеть матчи, нам нужно видеть игру. После первого матча, против "Атлетико", я говорил, что он упустил два или три явных момента. Но мне все равно. Честно. Я хочу, чтобы он видел это".



"В сборной, как я видел, он имел пару хороших возможностей забить. Он не забил, но я хочу, чтобы он имел эти моменты".



"В его лице мы обладаем игроком топ-уровня. Думаю, он может сыграть на любой позиции впереди. Наверное, он чаще играл левого вингера, но ему немного доводилось играть нападающего, а чаще — правого вингера. Думаю, он может закрыть эти три позиции впереди".



"Он очень ценный игрок для нас", — цитирует Ираолу официальный веб-сайт "Ливерпуля".