"Манчестер Сити" и Премьер-Лига пытались помириться

"Манчестер Сити" и Премьер-Лига провели переговоры по урегулированию своего спора насчет финансовых нарушений.

В конце сентября было объявлено, что независимая комиссия Премьер-Лиги признала "Сити" виновным в финансовых нарушениях. В период с 2009 по 2018 год "горожане" искусственно завысили свои доходы на 830 миллионов фунтов с помощью фиктивных спонсорских контрактов.



"Сити" свою вину признать отказался и подал апелляцию на заключение комиссии, а при необходимости готов обратиться в Высокий суд, что стало бы кошмарным сценарием для Премьер-Лиги и рисковало бы затянуть этот дисциплинарный процесс на годы.



Однако Bloomberg стало известно, что до этого могло и не дойти, потому что некоторое время назад между "Сити" и Премьер-Лигой состоялись примирительные переговоры.



В случае достижения компромисса "Сити" мог бы отделаться финансовыми санкциями, а не спортивными, оставшись в Премьер-Лиге и сохранив все свои регалии, но "горожане" отказались признавать свою вину даже частично в обмен на смягчение приговора.



В данный момент нет предпосылок, что эти переговоры будут возобновлены. "Сити" настаивает на своей полной невиновности, а Премьер-Лига, потратив на юристов уже около 100 млн. фунтов, просто не может дать задний ход.