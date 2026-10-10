6-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 10 октября, пятью поединками стартует 6-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — ЛИДС 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Арсенала" было три недели, чтобы переварить свое первое поражение в новом сезоне — 3:0 от "Брайтона". "Лидс" может похвастать совместно лучшей обороной в Премьер-Лиге — лишь три пропущенных гола. "Канониры" выиграли все шесть последних встреч с "белыми" в высшем дивизионе с общим счетом 20:3.



Этот международный перерыв был омрачен для "Арсенала" травмами Эзри Конса, Деклана Райса, Макса Доумана, Христоса Цолиса и Кая Хаверца, но некоторые из них могут вернуться к субботе. Также под вопросом Бен Уайт и Кристан Москера, однако Вильям Салиба точно не сыграет.



Для "Лидса" перерыв на сборные тоже не прошел бесследно, потому что проблемы со здоровьем возникли у Жан-Маттео Баойя. Харри Уилсон может вернуться в строй, но Джо Родону, Матео Джозефу и Даниэлю Джеймсу нужно больше времени.



АСТОН ВИЛЛА — БРЕНТФОРД 17:00



"Астон Вилла" лишь четвертый раз в своей истории не выиграла ни одного из четырех первых матчей в сезоне Премьер-Лиги, отреагировав на это победой 2:3 над "Тоттенхэмом". "Брентфорд" — одна из пяти команд, которые еще не знают горечи поражений в этой кампании английского первенства. "Вилланы" проиграли обе встречи с "пчелами" в прошлом сезоне Премьер-Лиги с одинаковым счетом 0:1.



В лазарете "Виллы" остаются Ян Матсен и Амаду Онана. Леон Горецка едва возобновил тренировки и играть пока не готов. Марко Бизот, Пау Торрес, Мэтти Кэш и Алиссон под вопросом.



"Брентфорд" на время потерял с травмой лодыжки Миккеля Дамсгора. Также отсутствуют Джо Дасилва, Антони Миламбо и Кайе Фуро. Натан Коллинс, Сепп Ван ден Берг, Матиас Йенсен и Данго Уаттара под вопросом.



ЧЕЛСИ — БОРНМУТ 17:00



У "Челси" худшая оборона в этом сезоне Премьер-Лиги — 12 пропущенных голов. "Борнмут" еще не побеждал в этой кампании английского первенства (3 ничьи, 2 поражения). "Синие" не проигрывают "вишенкам" с домашнего поражения 0:1 в декабре 2019.



Полузащитник Мойсес Кайседо может впервые в сезоне выйти в стартовом составе "синих". Также поправились Марко Палестра, Рис Джеймс, Коул Палмер и Жоао Педро.



Среди потерь "Борнмута" значатся Хулиан Араухо, Алекс Скотт, Эли Жуниор Крупи и Джастин Клюйверт.



ИПСВИЧ — ФУЛХЭМ 17:00



"Ипсвич" пропускал в каждом из 24 последних матчей в Премьер-Лиге. "Фулхэм" все еще находится в поисках своей первой победы в этой кампании английского первенства (2 ничьи, 3 поражения). "Дачники" не выиграли ни одной из четырех предыдущих встреч с "трактористами" в высшем дивизионе (3 ничьи, 1 поражение).



Вингер "Ипсвича" Абдул Фатаву отбывает дисквалификацию. Джек Тейлор недавно вернулся после травмы колена.



Капитан "Фулхэма" Том Кэрни едва возобновил тренировки. Кенни Тете оправился после сотрясения.



САНДЕРЛЕНД — БРАЙТОН 17:00



Семь из 10 своих последних побед в Премьер-Лиге "Сандерленд" одержал на домашнем поле. "Брайтон" является самой результативной командой дивизиона в этом сезоне — 16 забитых голов. "Черные коты" не могут обыграть "чаек" уже четыре встречи кряду (1 ничья, 3 поражения) — с домашней победы 2:0 в Чемпионшипе в октябре 2004.



В этот международный перерыв "Сандерленд" потерял с травмами Даниэля Балларда и Брайана Бробби, компанию которым в лазарете составят Ромейн Мандл и Хабиб Диарра.



"Брайтону" не помогут Феми Азиз, Каору Митома, Янкуба Минте, Стефанос Цимас и Эван Фергюсон, но Льюис Данк, Ясин Аяри и Джек Хиншелвуд должны быть в порядке.



МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД — ТОТТЕНХЭМ 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



У "Манчестер Юнайтед" еще никогда не было меньше очков после пяти первых туров сезона Премьер-Лиги, чем сейчас (5). В 2026 году "Тоттенхэм" набрал лишь 18 очков — меньше всех среди команд, которые все это время были в дивизионе. В рамках Премьер-Лиги "шпоры" потерпели 25 поражений на поле "красных дьяволов" — только "Эвертон" проигрывал на поле "Арсенала" чаще (26).



Вингбек "Юнайтед" Патрик Доргу вернулся с травмой из сборной Дании и пропустит несколько недель. Маттейс Де Лигт, Нуссаир Мазрауи, Мануэль Угарте и Беньямин Шешко также имеют проблемы со здоровьем. Карлос Балеба, Кобби Майну, Амад Диалло и Маркус Рэшфорд успевают восстановиться в срок.



Защитники "Тоттенхэма" Ян Пол Ван Хекке и Микки Ван де Вен уже в порядке. Педро Порро, Михаилу Мудрику, Хави Симонсу, Деяну Кулусевски и Вильсону Одоберу нужно больше времени.