"Юнайтед" потерял Доргу на несколько недель

Вингбек "Манчестер Юнайтед" Патрик Доргу пропустит несколько недель с травмой.

21-летний Доргу травмировался в матче за сборную Дании в этот международный перерыв и теперь составит компанию Нуссаиру Мазрауи и Бену Шешко в лазарете "Юнайтед", однако Карлос Балеба, Амад Диалло, Кобби Майну и Маркус Рэшфорд свои проблемы со здоровьем решили и могут сыграть против "Тоттенхэма" в субботу.



"Патрик был вынужденно заменен, и похоже на то, что он пропустит несколько недель.



"Нусс был вынужеднно заменен, получив ушиб. Он не вполне готов, поэтому посмотрим на его состояние".



"Карлос прибавляет, он много тренировался. Амад, Кобби и Маркус понемногу тренируются. Бен чуть дальше из-за травмы, поэтому он не будет готов", — цитирует главного тренера "Юнайтед" Майкла Кэррика talkSPORT.