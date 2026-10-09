"Челси" интересуется Френки Де Йонгом

Френки Де Йонг "Челси" проявляет интерес к полузащитнику испанской "Барселоны" Френки Де Йонгу.

Приглашение полузащитника является одним из приоритетов "Челси" на 2027 год, потому что на исходе летнего трансферного окна "синие" продали Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити", а покупка Ламина Камара из "Монако" сорвалась.

По информации испанского издания Sport, "Челси" следит за ситуацией Де Йонга в "Барселоне", чей главный тренер Ханси Флик не испытывает недостатка в полузащитниках и может быть открыт к расставанию с 29-летним голландцем, особенно после прихода Родри из "Сити".

Де Йонг еще не сыграл ни одного матча в новом сезоне из-за травмы колена, полученной на Чемпионате Мира, но уже приступил к тренировкам и вскоре попытается вернуть доверие Флика.





Метки Барселона, Де Йонг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2026 21:00

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  1. leysan 09.10.2026 21:34 # leysan
    Он в Испании жуткое стекло, в Англии вообще на поле не увидим

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  2. gidro-met 09.10.2026 21:28 # gidro-met
    он даже в Барсу не проходит , куда там в Челси вообще без шансов

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