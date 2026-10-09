"Челси" интересуется Френки Де Йонгом
"Челси" проявляет интерес к полузащитнику испанской "Барселоны" Френки Де Йонгу.
Приглашение полузащитника является одним из приоритетов "Челси" на 2027 год, потому что на исходе летнего трансферного окна "синие" продали Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити", а покупка Ламина Камара из "Монако" сорвалась.
По информации испанского издания Sport, "Челси" следит за ситуацией Де Йонга в "Барселоне", чей главный тренер Ханси Флик не испытывает недостатка в полузащитниках и может быть открыт к расставанию с 29-летним голландцем, особенно после прихода Родри из "Сити".
Де Йонг еще не сыграл ни одного матча в новом сезоне из-за травмы колена, полученной на Чемпионате Мира, но уже приступил к тренировкам и вскоре попытается вернуть доверие Флика.
09.10.2026 21:00
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Он в Испании жуткое стекло, в Англии вообще на поле не увидим
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он даже в Барсу не проходит , куда там в Челси вообще без шансов
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