"Челси" интересуется Френки Де Йонгом

"Челси" проявляет интерес к полузащитнику испанской "Барселоны" Френки Де Йонгу.

Приглашение полузащитника является одним из приоритетов "Челси" на 2027 год, потому что на исходе летнего трансферного окна "синие" продали Энцо Фернандеса в "Манчестер Сити", а покупка Ламина Камара из "Монако" сорвалась.



По информации испанского издания Sport, "Челси" следит за ситуацией Де Йонга в "Барселоне", чей главный тренер Ханси Флик не испытывает недостатка в полузащитниках и может быть открыт к расставанию с 29-летним голландцем, особенно после прихода Родри из "Сити".



Де Йонг еще не сыграл ни одного матча в новом сезоне из-за травмы колена, полученной на Чемпионате Мира, но уже приступил к тренировкам и вскоре попытается вернуть доверие Флика.