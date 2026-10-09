Горецка пока не готов к дебюту за "Виллу"

Полузащитник "Астон Виллы" Леон Горецка возобновил полноценные тренировки, но дебютировать за свой новый клуб пока не готов.

Горецка пока не сыграл ни одного матча за "Виллу" после своего перехода из "Баварии" свободным агентом минувшим летом.



Матч Премьер-Лиги против "Брентфорда" в субботу Горецка тоже пропустит, но теперь дебют 31-летнего немца уже не за горами.



"Не завтра. Он тренировался с нами в понедельник и четверг. Я не знаю, будет ли он доступен в следующую среду. Надеюсь, через несколько дней он будет готов регулярно тренироваться и тогда попадет в заявку".



"Он важен. Он обладает опытом на высочайшем уровне. Он перешел, чтобы помочь нам своим опытом и своим мастерством. Этот игрок может нам многое дать. В первую очередь нужно привести его в форму".



"Он сделал шаг вперед за последний 10 дней и, надеюсь, будет регулярно с нами тренироваться в ближайшие дни и недели. У нас есть молодые игроки, которым нужны лидеры в раздевалке", — цитирует главного тренера "Виллы" Унаи Эмери Sky Sports.