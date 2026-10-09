Кэррик считает, что Премьер-Лиге важно поскорее разобраться с "Сити"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик считает, что Премьер-Лиге крайне важно как можно скорее завершить дисциплинарный процесс в отношении "Манчестер Сити".

Как известно, "Сити" уже подал апелляцию на заключение независимой комиссии Премьер-Лиги, которая признала "горожан" виновными в финансовых нарушениях.



Кэррик, представлявший "Юнайтед" в качестве игрока в период, к которому относятся эти нарушения, считает, что Премьер-Лига не может позволить этому процессу затянуться.



"У меня есть свои собственные вопросы насчет этого. Это влияло на меня лично разными способами на протяжении периода времени".



"Но сейчас процесс продолжается, и я не знаю, на какой он стадии и как закончится. Поэтому просто подождем и увидим".



"Я лишь сказу, что в интересах каждого, чтобы это поскорее завершилось".



"Скорость крайне важна для каждого, чтобы прояснить ситуацию, совладать с ней и двигаться дальше, что бы ни случилось".



"Это уникальная ситуация на данном уровне, и влияние его огромно в столь многих отношениях. Поэтому всем нам нужно знать, что произойдет", — цитирует Кэррика Sky Sports.