Рулевой "Манчестер Сити" Энцо Мареска подтвердил, что нападающий Эрлинг Холанд готов сыграть против "Ливерпуля" в воскресенье.

26-летний Холанд целиком провел три первых матча сборной Норвегии в этот международный перерыв, однако во втором тайме против Португалии в Осло Эрлинг попросил замену.



К счастью для "Сити", речи о какой-либо травме не идет, и Холанд сможет выйти на поле "Энфилда".



"Готов ли Холанд к матчу? Наконец-то, вы спросили! Он в порядке. Он ездил в Марбелью, отдохнул два или три дня, поиграв в гольф. Поработал над восстановлением. Он готов к "Энфилду".



"Он в порядке. Таково мышление игроков: сборные, несколько дней отдыха и снова в бой. Он в порядке", — цитирует Мареску Sky Sports.