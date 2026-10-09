Кайседо снова готов играть за "Челси"

Наставник "Челси" Хаби Алонсо подтвердил выздоровление полузащитника Мойсеса Кайседо, как и четырех других своих игроков.

Кайседо сыграл лишь 14 минут в этом сезоне, причем Мойсесу потребовалась обратная замена, когда он вышел против "Брайтона" в конце августа.



Но сейчас Кайседо полностью восстановился и может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу.



"Да, он готов сыграть. Мы использовали это время, чтобы Мой вернулся в форму. Он хорошо тренировался, и он доступен", — цитирует Алонсо Sky Sports.



Также свои проблемы со здоровьем решили Марко Палестра, Рис Джеймс, Коул Палмер и Жоао Педро.



"Они могут тренироваться. Некоторые из них приступили раньше, чем остальные. Мы с пользой провели этот перерыв. Таков был план. Мы знали, что против "Борнмута" у некоторых игроков были проблемы, но теперь они хорошо потренировались и готовы сыграть", — добавил Алонсо.