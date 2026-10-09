Кайседо снова готов играть за "Челси"

Мойсес Кайседо Наставник "Челси" Хаби Алонсо подтвердил выздоровление полузащитника Мойсеса Кайседо, как и четырех других своих игроков.

Кайседо сыграл лишь 14 минут в этом сезоне, причем Мойсесу потребовалась обратная замена, когда он вышел против "Брайтона" в конце августа.

Но сейчас Кайседо полностью восстановился и может принять участие в матче Премьер-Лиги против "Борнмута" в субботу.

"Да, он готов сыграть. Мы использовали это время, чтобы Мой вернулся в форму. Он хорошо тренировался, и он доступен", — цитирует Алонсо Sky Sports.

Также свои проблемы со здоровьем решили Марко Палестра, Рис Джеймс, Коул Палмер и Жоао Педро.

"Они могут тренироваться. Некоторые из них приступили раньше, чем остальные. Мы с пользой провели этот перерыв. Таков был план. Мы знали, что против "Борнмута" у некоторых игроков были проблемы, но теперь они хорошо потренировались и готовы сыграть", — добавил Алонсо.





Метки Кайседо, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2026 17:00

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  1. gidro-met 09.10.2026 18:08 # gidro-met
    Челс победоносно 3 очка , и 10 в сумме .

    буст по табле в первые 5

    (ответить)

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