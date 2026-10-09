Жаке готов к "Сити", но Гакпо и Исак не сыграют

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола сообщил, что защитник Жереми Жаке доступен на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити", но нападающие Коди Гакпо и Александер Исак не сыграют.

Все трое перечисленных игроков получили травмы в своих сборных в этот международный перерыв, однако пока только Жаке возобновил тренировки в общей группе в преддверии воскресного матча на "Энфилде".



"Да, Алекс Исак и Гакпо не сыграют. К сожалению, они не готовы для нас. Они получили травмы во время международного перерыва".



"Сроки? У Гакпо травма лодыжки, и это зависит от того, когда боль пройдет. Думаю, это сильный ушиб. Он трудится, но не будет доступен в воскресенье".



"У Исака травма бедра. Их травмы не выглядят долгосрочными, но они не готовы к воскресенью. Мы доверяем Кумасу, этот игрок показал, что он готов. У нас есть и другие игроки, чтобы закрыть эти позиции, поэтому нам нужно принять решение".



"Жереми здоров и готов сыграть. Он не участвовал в последнем матче своей сборной, потому что его поберегли. Он будет в порядке, но нас еще ждет тренировка завтра", — цитирует Ираолу Sky Sports.