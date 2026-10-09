Мареска: "Сити" выиграет апелляцию"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска уверен, что его клуб сможет добиться оправдания по делу о финансовых нарушениях.

Заступив на место Хосепа Гвардиолы минувшим летом, сейчас Мареска обнаружил, что "Сити" оказался в тяжелейшей ситуации из-за выявленных Премьер-Лигой финансовых нарушений у клуба.



Однако Мареска ничуть не пожалел о своем решении возглавить "Сити", и Энцо по-прежнему верит своим боссам, настаивающим на невиновности клуба.



"Я знаю эту организацию много лет. Я знаю, насколько они серьезны. Я знаю, что они делают правильные вещи".



"Нет, мы не разговаривали об этом перед моим назначением. Я не думаю, что это было проблемой для клуба в то время. А также потому, потому что они мыслят честным образом".



"Думаю, они убеждены, что в конце концов мы выиграем апелляцию".



"Причина, почему я перешел в этот клуб, заключается в том, что я на 100 процентов доверяю владельцу, спортивному директору, исполнительному директору, всей организации. У меня нет сомнений насчет этого".



"Конечно, я поговорил с клубом. Наверное, будет правильно обсуждать это, когда мы выиграем апелляцию".



"Нет другого такого клуба в мире, в котором я бы хотел быть", — цитирует Мареску Sky Sports.