Мареска: "Сити" выиграет апелляцию"
Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска уверен, что его клуб сможет добиться оправдания по делу о финансовых нарушениях.
Заступив на место Хосепа Гвардиолы минувшим летом, сейчас Мареска обнаружил, что "Сити" оказался в тяжелейшей ситуации из-за выявленных Премьер-Лигой финансовых нарушений у клуба.
Однако Мареска ничуть не пожалел о своем решении возглавить "Сити", и Энцо по-прежнему верит своим боссам, настаивающим на невиновности клуба.
"Я знаю эту организацию много лет. Я знаю, насколько они серьезны. Я знаю, что они делают правильные вещи".
"Нет, мы не разговаривали об этом перед моим назначением. Я не думаю, что это было проблемой для клуба в то время. А также потому, потому что они мыслят честным образом".
"Думаю, они убеждены, что в конце концов мы выиграем апелляцию".
"Причина, почему я перешел в этот клуб, заключается в том, что я на 100 процентов доверяю владельцу, спортивному директору, исполнительному директору, всей организации. У меня нет сомнений насчет этого".
"Конечно, я поговорил с клубом. Наверное, будет правильно обсуждать это, когда мы выиграем апелляцию".
"Нет другого такого клуба в мире, в котором я бы хотел быть", — цитирует Мареску Sky Sports.
09.10.2026 15:00
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— Командиры подразделений военной полиции смогут выполнять функции органов дознания по делам о преступлениях военнослужащих, добровольцев и гражданского персонала;
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киевлянчики киевлянчики
вам не старлинк надо просить а сральну папиру киевлянчики
просите лучины гречу пакеты и котячий наповнювач киевлянчики (с)
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