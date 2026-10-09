Мареска: "Сити" выиграет апелляцию"

Энцо Мареска Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска уверен, что его клуб сможет добиться оправдания по делу о финансовых нарушениях.

Заступив на место Хосепа Гвардиолы минувшим летом, сейчас Мареска обнаружил, что "Сити" оказался в тяжелейшей ситуации из-за выявленных Премьер-Лигой финансовых нарушений у клуба.

Однако Мареска ничуть не пожалел о своем решении возглавить "Сити", и Энцо по-прежнему верит своим боссам, настаивающим на невиновности клуба.

"Я знаю эту организацию много лет. Я знаю, насколько они серьезны. Я знаю, что они делают правильные вещи".

"Нет, мы не разговаривали об этом перед моим назначением. Я не думаю, что это было проблемой для клуба в то время. А также потому, потому что они мыслят честным образом".

"Думаю, они убеждены, что в конце концов мы выиграем апелляцию".

"Причина, почему я перешел в этот клуб, заключается в том, что я на 100 процентов доверяю владельцу, спортивному директору, исполнительному директору, всей организации. У меня нет сомнений насчет этого".

"Конечно, я поговорил с клубом. Наверное, будет правильно обсуждать это, когда мы выиграем апелляцию".

"Нет другого такого клуба в мире, в котором я бы хотел быть", — цитирует Мареску Sky Sports.





Метки Манчестер Сити, Мареска, Премьер-Лига, тренеры, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2026 15:00

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  1. flamingo 09.10.2026 15:18 # flamingo
    Почему так, срусня?


    Военная полиция получит право устраивать засады и блокировать целые районы для поиска уклонистов и дезертиров — Минобороны РФ подготовило проект указа о расширении её полномочий.

    Ведомство подготовило проект президентского указа, который расширит возможности военной полиции в проведении дознания, розыске военнослужащих и сопровождении задержанных:

    — Для поиска уклоняющихся от службы разрешат использовать засады, заслоны, дозоры, преследование и блокирование районов;

    — Командиры подразделений военной полиции смогут выполнять функции органов дознания по делам о преступлениях военнослужащих, добровольцев и гражданского персонала;

    — При военном положении или в зонах конфликтов конвоировать задержанных можно будет на обычном армейском транспорте вместо спецавтомобилей;

    — Задержанных, личности которых не установлены, разрешат фотографировать, снимать на видео и подвергать дактилоскопии;

    — Военным полицейским разрешат выполнять служебные задачи в гражданской одежде по решению командования.

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  2. flamingo 09.10.2026 15:17 # flamingo
    Найс, крупнейший датацентр хуяндекса да ещё и в Калуге))


    Несколько модулей дата-центра «Яндекса» в Калуге полностью выведены из строя в результате атаки БПЛА, — сообщает компания.

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  3. dexter 09.10.2026 15:03 # dexter
    киевлянчики киевлянчики

    вам не старлинк надо просить а сральну папиру киевлянчики

    просите лучины гречу пакеты и котячий наповнювач киевлянчики (с)

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