"Ливерпуль" не ставил какую-либо определенную цель перед Ираолой на сезон

Главный тренер "Ливерпуля" Андони Ираола заявил, что боссы клуба не ставили перед ним какую-либо конкретную цель на этот сезон Премьер-Лиги.

Учитывая финансовую модель "Ливерпуля", участие в Лиге Чемпионов имеет огромное значение для клуба с "Энфилда", однако, например, Арне Слота, предшественника Ираолы, попадание в топ-5 Премьер-Лиги не спасло от увольнения.



По словам Ираолы, прежде всего он сосредоточен на создании классной команды, которая будет хорошо выступать, а если это получится, то и результаты приложатся.



"У нас нет определенной цели по очкам или позиции. Нет, я думаю, мы должны занять как можно более высокое место, мы должны быть как можно более классной командой. Я не знаю, куда это нас приведет, но да, я уверен, что мы будем сражаться за трофеи, если сможем дать этим игрокам хорошую платформу, хорошую структуру", — сообщил Ираола beIN Sports.