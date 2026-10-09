Мерсон: "Артета заслужил новый контракт"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что главный тренер "канониров" полностью заслужил свой новый контракт.

В минувшую среду "Арсенал" объявил, что Артета заключил с клубом новый контракт до лета 2030. Благодаря этому Микель увеличил свою зарплату до 20 миллионов фунтов в год, включая бонусы.



Мерсон доволен, что Артета был вознагражден за проделанную работу, и дело не только в завоеванном титуле Премьер-Лиги.



"Микель Артета проделал невероятную работу. Не только выиграв Премьер-Лигу в прошлом году, но и до этого, он замечательно потрудился в "Арсенале". Он снова превратил "Арсенал" в грозную силу".



"И есть не так много мест лучше, чем "Арсенал". Это он тоже учитывал. Он тренирует великий клуб. Они выигрывают футбольные матчи. Для футбольного тренера нет ощущения лучше, чем выигрывать футбольные матчи неделя за неделей, а они выигрывают чаще, чем проигрывают".



"Это идеальный сценарий. Он заслужил новый контракт, он действительно хороший тренер. Мне он нравится. Мне нравится, что он сделал в "Арсенале". А он рисковал".



"Вспомните о Обамеянге и Озиле, которые были ведущими игроками. Он пришел и дал понять: "Нет, они не подходят клубу, они не подают правильный пример". И они ушли".



"Артете доставалось за приглашение Давида Райи на место Аарона Рамсдейла. Посмотрите на него сейчас — Райя, наверное, является одним из лучших голкиперов в мире", — сообщил Мерсон Sky Sports.