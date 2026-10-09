Гласнер призвал Премьер-Лигу как можно скорее завершить процесс в отношении "Сити"

Главный тренер "Ноттингем Форест" Оливер Гласнер призвал Премьер-Лигу как можно скорее завершить дисциплинарный процесс в отношении "Манчестер Сити".

Завершив слушания по делу "Сити" почти два года назад, в конце сентября Премьер-Лига, наконец, объявила, что независимая комиссия признала клуб с "Этихад" виновным в финансовых нарушениях.



"Сити" уже подал апелляцию на заключение комиссии и при необходимости готов обратиться в Высокий суд, что может затянуть процесс на годы.



Гласнер чувствует, что от этого страдает вся Премьер-Лига, а фанаты могут отвернуться от английского первенства, если перестанут верить в честность соревнования.



"Давайте дождемся, когда будет оглашен окончательный вердикт, но я бы просто пожелал, чтобы это случилось быстро. Потому что в случае с "Пэлас" мы не знали, будем мы выступать в Лиге Европы или Лиги Конференций. Нам сказали: "Вы узнаете в четверг". Затем это стало понедельником, потому что постоянно откладывалось. В итоге мы получили окончательный вердикт за 10 дней до начала Лиги Конференций".



"Поэтому я думаю, это нужно завершить как можно скорее. Ущерб для Премьер-Лиги ощущается не только в Англии. Это важная тема по всему миру, особенно в Европе. Самое важное — это честность лиги, потому что, как только фанаты не смогут доверять лиге, они больше не будут ее смотреть", — цитирует Гласнера The Guardian.