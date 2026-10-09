Лэмпард: "У меня нет мнения насчет ситуации в "Сити"

Главный тренер "Ковентри" Фрэнк Лэмпард высказался о ситуации с финансовыми нарушениями в его бывшем клубе "Манчестер Сити".

Будучи игроком, Лэмпард провел в "Сити" бестрофейный сезон 2014/15, а затем выступал за родственный "горожанам" "Нью-Йорк Сити", и Фрэнк не может сказать ничего плохого о клубе с "Этихад".



Лэмпард выступает против того, чтобы переписывать историю и отдавать трофеи "Сити" другим, вдобавок эта ситуация напоминает Фрэнку период, когда в "Челси" пришли большие деньги Романа Абрамовича.



"Прямо сейчас у меня нет мнения насчет этого".



"У меня есть свои трофеи, но они не висят у меня на стене. Они у меня в голове".



"Большинство игроков, которые играли и сражались против лучших, упорно трудились ради побед. Поэтому я думаю, было бы очень сложно забрать трофей у отдельных игроков. Я считаю, трофей должен быть в твоей голове вместо того, чтобы стоять за красивым стеклом в шкафу".



"Мне было 36, и у меня была возможность отправиться в Нью-Йорк после ухода из "Челси". Обратился "Манчестер Сити", и я был польщен возможностью в возрасте 36 лет присоединиться к чемпионам и играть. Со мной очень хорошо обращались".



"Я 13 лет играл за "Челси", когда после прихода Романа Абрамовича все говорили, что мы купили титул и все такое. Но нам приходилось побеждать "Манчестер Юнайтед" со Скоулзом, Бекхэмом, Руни и так далее".



"Когда ты играешь и сражаешься, то не думаешь о чем-либо другом. Ты стараешься выиграть что-нибудь. Нам в "Челси" посчастливилось это сделать".



"Что касается всех этих разговоров теперь, то я не хочу в них участвовать. Когда я был игроком, я был сосредоточен на игре с великолепными партнерами по команде, и пребывание в City Football Group было очень интересным временем для меня".



"Манчестер Сити" подает апелляцию, поэтому что я могу сказать, пока апелляция рассматривается? Я играл за "Сити" давно, на протяжении года. Давайте дождемся исхода".



"Я нахожусь снаружи, у меня есть своя работа и свои проблемы. Говорить о наказании — не мое дело", — цитирует Лэмпарда The Athletic.