Босс "Брайтона": "Мы можем финишировать в топ-5"

Владелец и президент "Брайтона" Тони Блум считает, что его команда имеет реалистичные шансы занять место в топ-5 в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Брайтон" демонстрирует отличные результаты и игру на старте нового сезона, перед этим международным перерывом разгромив действующего чемпиона Премьер-Лиги в лице "Арсенала" со счетом 3:0.



В данный момент "Брайтон" располагается на третьем месте в Премьер-Лиге, и Блум не удивится, если команда Фабиана Хюрцелера пробьется в Лигу Чемпионов.



"Сезон лиги только начался, но мы играем очень хорошо. У нас отличный подбор игроков, и у нас еще никогда не было такой глубины состава. Поэтому для нас нет потолка, и мы можем финишировать высоко в Премьер-Лиге. Если мы проведем действительно хороший сезон, у нас будут реалистичные шансы финишировать в топ-5, абсолютно".



"Мы никому не говорим, что собираемся сделать то или это, но для нас нет потолка. Мы знаем, что в любом сыгранном матче в этом сезоне — иногда против лучших команд в мире — у нас есть разумные шансы на победу. Мы подходим с позитивным настроем к каждому матчу и каждой ситуации, и давайте посмотрим, к чему это нас приведет", — сообщил Блум The Athletic.