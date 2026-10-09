"Юнайтед" предложил Габриэлю академический контракт

"Манчестер Юнайтед" официально предложил своему юному нападающему Джей-Джею Габриэлю академический контракт (scholarship).

Габриэль, которому на этой неделе исполнилось 16 лет, шокировал "Юнайтед" в прошлом месяце, когда потребовал прекратить свою регистрацию.



Согласно правилам Премьер-Лиги в отношении молодых игроков, Габриэлю пришлось бы дождаться января, чтобы бесплатно уйти к конкурентам, если бы "Юнайтед" не предложил ему академический контракт.



The Guardian может подтвердить, что сейчас Габриэль получил соответствующее предложение от "Юнайтед", и это не просто формальный жест, даже если Джей-Джей его не примет.



В соответствии с правилами, теперь любой клуб Премьер-Лиги должен напрямую договариваться с "Юнайтед" о компенсации за Габриэля, а если не получится, то этот вопрос решит трибунал.



По информации источника, "Юнайтед" мог бы рассчитывать примерно на 3 миллиона фунтов плюс 20 процентов с последующей перепродажи Габриэля, но этих денег "красные дьяволы" почти наверняка не увидят.



Дело в том, что Габриэль настроен на переезд в Европу, выбирая между "Баварией", ПСЖ, "Барселоной" и "Реалом". Как раз последний называется фаворитом в борьбе за вундеркинда "Юнайтед".



Отъезд Габриэля в Европу означал бы, что положенная "Юнайтед" компенсация составит только 350,000 фунтов.