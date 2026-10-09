Мареска: "Следующие два матча будут битвами для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что следующие два матча его команды будут "битвами".

"Сити" блестяще начал новый сезон, выиграв каждый свой матч, но впереди у "горожан" выезд к "Ливерпулю" в Премьер-Лиге и домашняя встреча Лиги Чемпионов с ПСЖ.



"Сити" столкнется не только с соперниками топ-уровня, но и давлением от ситуации с финансовыми нарушениями, поэтому Мареска призывает "горожан" оставаться сплоченными.



"Было важно провести некоторое время с семьей и затем попытаться проанализировать сыгранные матчи и вещи, которые мы можем делать лучше и которые мы можем улучшить".



"Конечно, это приятное ощущение — семь матчей, семь побед. Но для меня самое важное — это вещи, которые я могу видеть каждый день, и иногда они важнее, чем конечный продукт. Потому что я могу видеть, что игроки прибавляют, они понимают, чего мы хотим, и это очень важно".



"Конечно, мы набрали хороший ход. Но я также думаю, что это был хороший момент, чтобы отдохнуть, восстановить энергию и постараться понять, что мы можем делать лучше. Это самое важное, а теперь снова вперед. Выезд к "Ливерпулю" и ПСЖ дома — два славных матча. Мы трудимся каждый день ради такого рода матчей, поэтому мы очень воодушевлены насчет следующих двух матчей".



"Мы знаем, что следующие два матча будут битвами, особенно выезд на "Энфилд". Мы собираемся выплеснуть всю свою страсть там. Но в то же время нам потребуются наши фанаты. Нам нужна их страсть и их голос, и надеюсь, в конце матча все мы будем счастливы".



"Сначала будет выезд на "Энфилд", мы собираемся использовать свою страсть и следовать своему плану. Но нам, конечно потребуется голос наши фанатов, их страсть".



"За последние два дня я пересмотрел прошлогодний выезд на "Энфилд", и то, как мы праздновали в конце матча, было великолепно".



"Нам всем нужно быть вместе. Я много раз говорил, почему эта организация была на высшем уровне последние 15 лет. Потому что здесь все — владелец, исполнительный директор, спортивный директор, тренер, игроки, фанаты — на одной волне. И это великолепно", — цитирует Мареску официальный веб-сайт "Сити".