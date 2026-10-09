Мухаремович попал на радар к "Баварии"

Центральный защитник "Лидса" Тарик Мухаремович попал на радар к немецкой "Баварии".

Мухаремович только минувшим летом присоединился к "Лидсу", будучи купленным у "Сассуоло" за 34 миллиона фунтов. Тарик прибыл на замену Паскалю Стрейку и сразу же утвердился ключевым игроком команды Даниэля Фарке.



Мухаремович сделал немалый вклад в то, что "Лидс" не потерпел ни одного поражения в пяти первых турах нового сезона Премьер-Лиги. Никакая другая команда дивизиона не пропустила голов меньше, чем "белые" (3).



Мухаремович также показал свою эффективность возле чужих ворот, забив один гол и отдав одну результативную передачу, и TEAMtalk сообщает в эксклюзивном материале, что успехи 23-летнего боснийца были замечены в Мюнхене.



Утверждается, что Мухаремович стал оборонительной целью номер один "Баварии" на 2027 год, и чемпионы Бундеслиги могут предпринять попытку заполучить Тарика уже в январе.



В данный момент "Лидс" оценивает Мухаремовича минимум в 60 млн. фунтов, но продавать Тарика не собирается и не нуждается в этом.