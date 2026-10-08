Фергюсон опасается, что не доживет до нового стадиона "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон опасается, что не доживет до открытия нового стадиона клуба.

В прошлом году "Юнайтед" представил амбициозный проект по строительству нового стадиона на 100,000 мест за 2 миллиарда фунтов.



По словам Фергюсона, он по-прежнему полон энергии и хочет еще многое сделать в этой жизни, однако у сэра Алекса есть сомнения, что он сможет воочию увидеть новый стадион "Юнайтед".



"Я не тот, кто зацикливается на том, что уготовил мне Создатель, да я и не боюсь смерти. Смертность всегда с нами, даже в самые неожиданные времена. Меня гораздо больше интересует, как извлечь из жизни максимум. Мне еще многое хочется сделать, и есть много людей, с которыми я еще хочу провести время".



"Тем не менее, время от времени мысли о смерти посещают меня. Когда "Юнайтед" объявил о своих планах по строительству нового великолепного стадиона взамен "Олд Траффорд", я задумался, доживу ли я до того, чтобы отпраздновать его открытие".



"Надеюсь, они быстро начнут строительство, потому что, если на это уйдет пять лет, мне будет уже почти 90. Однако я знаю, что так или иначе буду присутствовать на церемонии — лично или духовно", — пишет Фергюсон в своей новой книге "Games of My Life".