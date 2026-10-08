Мареска "очень спокоен" насчет финансовых нарушений "Сити"

Наставник "Манчестер Сити" Энцо Мареска заявил, что он "очень спокоен" насчет ситуации с финансовыми нарушениями.

В этот международный перерыв английский футбол сотряс вердикт независимой комиссии Премьер-Лиги о признании "Сити" виновным в финансовых нарушениях.



"Сити" продолжает отрицать вину, и Мареска доверяет своему клубу. Энцо уверен, что его команда не будет отвлекаться от матча против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.



"Честно говоря, лично я очень спокоен. Клуб довольно ясно выразился. Мы полностью доверяем своему клубу".



"Мы понимаем шумиху, но наш фокус лишь на том, что мы можем контролировать, а мы можем контролировать только футбольную сторону".



"Только на этом игроки и сосредоточены. Они знают, что мы можем контролировать футбольную сторону — насчет других вещей они совершенно не переживают".



"Они знают свое дело и знают, что есть шумиха, но она их чересчур не беспокоит. В данный момент они просто сосредоточены на том, как нам побороть "Ливерпуль" и как нам, вместе с фанатами, одержать победу на "Энфилде", — сообщил Мареска CityTV.