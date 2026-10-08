Холанд: "Мы должны сплотиться"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд обратился к болельщикам после признания их клуба виновным в финансовых нарушениях.

Во время этого международного перерыва сборная Норвегии отменила пресс-конференцию Холанда, чтобы Эрлинг не столкнулся с каверзными вопросами журналистов насчет ситуации в "Сити".



В преддверии воскресного выезда к "Ливерпулю" Холанд нарушил свое молчание, хотя напрямую и не высказался насчет возникших у "Сити" проблем.



"Мы должны сплотиться. Мы должны оставаться вместе, и мы должны сохранять позитивный настрой".



"Что бы ни происходило в жизни, всегда нужно улыбаться. Мы должны сохранять позитивный настрой, быть устремленными вперед, стараться выигрывать футбольные матчи, стараться получать удовольствие от ситуации. Нам нужно выиграть этот матч".



"Мы должны сплотиться, и мы должны передавать любовь друг другу. Держитесь вместе, наслаждайтесь путешествием и улыбайтесь", — цитирует Холанда The Athletic.