Моуриньо пошутил, что может не дожить до вердикта в отношении "Сити"

Главный тренер испанского "Реала" Жозе Моуриньо пошутил, что он может не дожить до окончания дисциплинарного процесса Премьер-Лиги в отношении "Манчестер Сити".

Во время этого международного перерыва было объявлено, что независимая комиссия Премьер-Лиги признала доказанной вину "Сити" по финансовым нарушениям с 2009 по 2018 год.



Однако "Сити" уже подал апелляцию, и Моуриньо, в указанный период поработавший с тремя клубами Премьер-Лиги, не сомневается, что этот процесс затянется на многие годы.



"Я бы лучше посмеялся над этим. Думаю, когда-нибудь это завершится, но мне уже за 60, и мне нужно быть достаточно везучим, чтобы дожить до времени, когда будет вынесен окончательный вердикт".



"Будет вердикт, затем апелляции, затем еще больше апелляций... Мне будет уже 80", — сообщил Моуриньо Corriere dello Sport.