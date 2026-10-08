Моуриньо пошутил, что может не дожить до вердикта в отношении "Сити"

Жозе Моуриньо Главный тренер испанского "Реала" Жозе Моуриньо пошутил, что он может не дожить до окончания дисциплинарного процесса Премьер-Лиги в отношении "Манчестер Сити".

Во время этого международного перерыва было объявлено, что независимая комиссия Премьер-Лиги признала доказанной вину "Сити" по финансовым нарушениям с 2009 по 2018 год.

Однако "Сити" уже подал апелляцию, и Моуриньо, в указанный период поработавший с тремя клубами Премьер-Лиги, не сомневается, что этот процесс затянется на многие годы.

"Я бы лучше посмеялся над этим. Думаю, когда-нибудь это завершится, но мне уже за 60, и мне нужно быть достаточно везучим, чтобы дожить до времени, когда будет вынесен окончательный вердикт".

"Будет вердикт, затем апелляции, затем еще больше апелляций... Мне будет уже 80", — сообщил Моуриньо Corriere dello Sport.





Метки Манчестер Сити, Моуриньо, Премьер-Лига, ФФП

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2026 20:00

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  1. wwwevg 08.10.2026 20:36 # wwwevg
    Знаете ли вы, что самое распространённое имя в Португалии - это Жозе , А самое редкое Василий Тимофеевич.

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