УЕФА может снова выдвинуть обвинения в адрес "Сити"

"Манчестер Сити" может снова столкнуться с санкциями со стороны УЕФА за финансовые нарушения.

В 2020 году "Сити" уже был признан виновным в нарушении правил финансового фейр-плей УЕФА, получив крупный денежный штраф и отстранение от еврокубков на два сезона.



Однако после обращения "Сити" в Спортивный арбитражный суд (CAS) штраф был снижен в несколько раз, а дисквалификация — снята вовсе.



В конце сентября стало известно, что уже независимая комиссия Премьер-Лиги признала вину "Сити" доказанной по финансовым нарушениям в период с 2009 по 2018 год. "Горожане" искусственно завысили свои доходы благодаря фиктивным спонсорским контрактам.



Вновь вскрывшиеся обстоятельства привлекли внимание УЕФА, который, как утверждает Daily Mirror, может выдвинуть новые обвинения в адрес "Сити".



Разумеется, сперва УЕФА дождется рассмотрения апелляции "Сити" на заключение комиссии.