"Бавария" интересуется Лукой Вушковичем

Лука Вушкович Немецкая "Бавария" проявляет интерес к защитнику "Брайтона" Луке Вушковичу.

Вушкович только минувшим летом присоединился к "Брайтону" из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.

19-летний хорват так и не дождался своего шанса в "Тоттенхэме", сразу сменив клуб после блестящего сезона аренды в "Гамбурге".

Вушкович проявляет себя с лучшей стороны и в "Брайтоне", который после пяти туров занимает третье место в Премьер-Лиге, перед этим международным перерывом разгромив "Арсенал" со счетом 3:0.

По информации Кристиана Фалька из Bild, своей игрой Вушкович привлек внимание ряда европейских грандов, включая "Баварию", однако сперва чемпионам из Бундеслиги необходимо избавиться от кого-нибудь из имеющихся центральных защитников — например Кима Мин Джэ или Хироки Ито.

Примечательно, что со стороны Вушковича есть интерес к игре за "Баварию", утверждает Фальк. За проведенный в "Гамбурге" сезон Лука смог воочию убедиться, насколько хороша команда Венсана Компани.





Метки Бавария, Брайтон, Вушкович

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2026 16:00

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  1. serj14 08.10.2026 16:08 # serj14
    Менеджмент тоттенхэма любит дарить таланты

    (ответить)

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