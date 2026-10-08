"Бавария" интересуется Лукой Вушковичем
Немецкая "Бавария" проявляет интерес к защитнику "Брайтона" Луке Вушковичу.
Вушкович только минувшим летом присоединился к "Брайтону" из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.
19-летний хорват так и не дождался своего шанса в "Тоттенхэме", сразу сменив клуб после блестящего сезона аренды в "Гамбурге".
Вушкович проявляет себя с лучшей стороны и в "Брайтоне", который после пяти туров занимает третье место в Премьер-Лиге, перед этим международным перерывом разгромив "Арсенал" со счетом 3:0.
По информации Кристиана Фалька из Bild, своей игрой Вушкович привлек внимание ряда европейских грандов, включая "Баварию", однако сперва чемпионам из Бундеслиги необходимо избавиться от кого-нибудь из имеющихся центральных защитников — например Кима Мин Джэ или Хироки Ито.
Примечательно, что со стороны Вушковича есть интерес к игре за "Баварию", утверждает Фальк. За проведенный в "Гамбурге" сезон Лука смог воочию убедиться, насколько хороша команда Венсана Компани.
08.10.2026 16:00
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