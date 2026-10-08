"Бавария" интересуется Лукой Вушковичем

Немецкая "Бавария" проявляет интерес к защитнику "Брайтона" Луке Вушковичу.

Вушкович только минувшим летом присоединился к "Брайтону" из "Тоттенхэма" по сделке стоимостью 50 миллионов фунтов.



19-летний хорват так и не дождался своего шанса в "Тоттенхэме", сразу сменив клуб после блестящего сезона аренды в "Гамбурге".



Вушкович проявляет себя с лучшей стороны и в "Брайтоне", который после пяти туров занимает третье место в Премьер-Лиге, перед этим международным перерывом разгромив "Арсенал" со счетом 3:0.



По информации Кристиана Фалька из Bild, своей игрой Вушкович привлек внимание ряда европейских грандов, включая "Баварию", однако сперва чемпионам из Бундеслиги необходимо избавиться от кого-нибудь из имеющихся центральных защитников — например Кима Мин Джэ или Хироки Ито.



Примечательно, что со стороны Вушковича есть интерес к игре за "Баварию", утверждает Фальк. За проведенный в "Гамбурге" сезон Лука смог воочию убедиться, насколько хороша команда Венсана Компани.