"Ливерпуль" составил шорт-лист из трех полузащитников на следующее летнее трансферное окно.

Приглашение нового центрального полузащитника является приоритетной задачей "Ливерпуля" на лето 2027, потому что "красные" до сих пор не восполнили потерю Кертиса Джонса, Алексис Макаллистер выражает сомнения насчет своего будущего, а Райан Гравенберх не пользуется доверием со стороны главного тренера Андони Ираолы.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, со стороны "Ливерпуля" существует интерес к Алексу Скотту из "Борнмута". Также в списке целей мерсисайдского клуба значатся Ламин Камара из "Монако" и Ману Коне из "Ромы".



Фаворитом в борьбе за 23-летнего Скотта принято считать "Челси", однако козырем "Ливерпуля" является персона Ираолы, который сам прибыл из "Борнмута" минувшим летом.



В то же время Скотт выглядит самым дорогим вариантом, особенно после своих первых шагов в сборной Англии. Если Алекс продолжит в том же духе, "Борнмут" может запросить 100 миллионов фунтов или больше за свою звезду.