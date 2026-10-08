"Арсенал" и "Юнайтед" контактируют с Кофаном
"Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" контактируют с окружением нападающего немецкого "Байера" Кристиана Кофана.
Кофан сильно провел прошлый сезон, свой дебютный за "Байер", забив семь голов и отдав девять результативных передач в 44 матчах.
Серьезный интерес из Премьер-Лиги существовал к Кофану еще минувшим летом, однако Кристиан отклонил предложения "Астон Виллы", "Эвертона" и "Ньюкасла".
По информации Bild, теперь Кофан может стать целью для более престижных клубов. Контакт с 20-летним камерунцем наладили "Арсенал" и "Юнайтед".
Два гранда Премьер-Лиги были рады узнать, что переговоры Кофана с "Байером" о новом контракте зашли в тупик. В данный момент трансфер выглядит для Кристиана более вероятным сценарием, нежели продление сотрудничества с клубом из Леверкузена.
08.10.2026 13:00
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