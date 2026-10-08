Агент Доннаруммы: "Сити" гарантировал, что справедливость восторжествует"

Джанлуиджи Доннарумма Агент голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннаруммы заявил, что его клиент получил гарантии от своего клуба насчет ситуации с финансовыми нарушениями.

В этот международный перерыв стало известно, что независимая комиссия Премьер-Лиги сочла вину "Сити" полностью доказанной по финансовым нарушениям, и теперь над "горожанами" нависла угроза серьезных санкций.

Однако "Сити" уже подал апелляцию и заверил своих игроков, включая Доннарумму, что клуб сможет добиться оправдательного вердикта.

"Может ли хаос, окруживший "Манчестер Сити", что-нибудь изменить? Нет, он ничего не изменит для нас или для Джиджио. Новости выходят периодически".

"Клуб поговорил с Джиджио, и все спокойны. Впереди важные матчи против "Ливерпуля" и ПСЖ, а затем спортивная справедливость, конечно, восторжествует. Но Джиджио получил гарантии от "Манчестер Сити", — сообщил агент Энцо Райола радиостанции Napoli Centrale.





Метки Доннарумма, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2026 12:00

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Последние комментарии:




  1. lfc1962 08.10.2026 13:03 # lfc1962
    чтобы до Доннаруммы дошло, ему надо повторять не менее 20 раз подряд. Агент ему мягко намекнул "справедливость восторжествует" то есть "Джанлуиджи ты в глубокой жопе, сочувствую", но сказал это только один раз, поэтому до доннаруммы не дошло.

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  2. sherlock2025 08.10.2026 12:07 # sherlock2025
    Значит уже зарешали..,
    и ждут что б официально обоссать всех красных лохов..

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  3. barmaglotik 08.10.2026 12:06 # barmaglotik
    Ну, да.
    Справедливость восторжествует — Манчестер Сити накажут.
    Не обманул

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  4. jack1204 08.10.2026 12:02 # jack1204
    Ахахахах, наипали хорошо

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