Агент Доннаруммы: "Сити" гарантировал, что справедливость восторжествует"
Агент голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннаруммы заявил, что его клиент получил гарантии от своего клуба насчет ситуации с финансовыми нарушениями.
В этот международный перерыв стало известно, что независимая комиссия Премьер-Лиги сочла вину "Сити" полностью доказанной по финансовым нарушениям, и теперь над "горожанами" нависла угроза серьезных санкций.
Однако "Сити" уже подал апелляцию и заверил своих игроков, включая Доннарумму, что клуб сможет добиться оправдательного вердикта.
"Может ли хаос, окруживший "Манчестер Сити", что-нибудь изменить? Нет, он ничего не изменит для нас или для Джиджио. Новости выходят периодически".
"Клуб поговорил с Джиджио, и все спокойны. Впереди важные матчи против "Ливерпуля" и ПСЖ, а затем спортивная справедливость, конечно, восторжествует. Но Джиджио получил гарантии от "Манчестер Сити", — сообщил агент Энцо Райола радиостанции Napoli Centrale.
08.10.2026 12:00
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Последние комментарии:
чтобы до Доннаруммы дошло, ему надо повторять не менее 20 раз подряд. Агент ему мягко намекнул "справедливость восторжествует" то есть "Джанлуиджи ты в глубокой жопе, сочувствую", но сказал это только один раз, поэтому до доннаруммы не дошло.
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Значит уже зарешали..,
и ждут что б официально обоссать всех красных лохов..
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Ну, да.
Справедливость восторжествует — Манчестер Сити накажут.
Не обманул
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Ахахахах, наипали хорошо
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