Агент Доннаруммы: "Сити" гарантировал, что справедливость восторжествует"

Агент голкипера "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннаруммы заявил, что его клиент получил гарантии от своего клуба насчет ситуации с финансовыми нарушениями.

В этот международный перерыв стало известно, что независимая комиссия Премьер-Лиги сочла вину "Сити" полностью доказанной по финансовым нарушениям, и теперь над "горожанами" нависла угроза серьезных санкций.



Однако "Сити" уже подал апелляцию и заверил своих игроков, включая Доннарумму, что клуб сможет добиться оправдательного вердикта.



"Может ли хаос, окруживший "Манчестер Сити", что-нибудь изменить? Нет, он ничего не изменит для нас или для Джиджио. Новости выходят периодически".



"Клуб поговорил с Джиджио, и все спокойны. Впереди важные матчи против "Ливерпуля" и ПСЖ, а затем спортивная справедливость, конечно, восторжествует. Но Джиджио получил гарантии от "Манчестер Сити", — сообщил агент Энцо Райола радиостанции Napoli Centrale.