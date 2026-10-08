Тухель предупредил игроков, которые не приехали в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель предупредил игроков, которые не смогли откликнуться на вызов в национальную команду в этот международный перерыв.

Напомним, из-за проблем со здоровьем или усталости на вызов в английскую сборную не смогли откликнуться Коул Палмер, Тино Ливраменто, Кобби Майну, Маркус Рэшфорд и Деклан Райс.



Зато это дало шанс проявить себя игрокам вроде Алекса Скотта, Майлса Льюис-Скелли, Льюиса Холла, Трента Александер-Арнольда, и Тухель предупреждает, что теперь отсутствующим игрокам придется очень постараться, чтобы ворваться в его планы.



"Так и должно быть. Каждый должен стремиться сюда, отчаянно хотеть здесь оказаться, потому что, когда поезд поехал, то поезд поехал. И игроки, которые прониклись этим, заслуживают всяческой похвалы. Только так это и может работать. Мы лишь можем тратить всю свою энергию на сбор и на приехавших на сбор игроков, что и делает сбор особенным".



"Насколько они (отсутствующие) подходят нашей игровой системе? Я не знаю, и это честный ответ. Их здесь нет. Эта команда сделала очередной шаг, и всегда имеют значение те парни, которые здесь", — цитирует Тухеля The Telegraph.