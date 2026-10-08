Куанса готовится к уходу из "Байера"

Защитник немецкого "Байера" Джарелл Куанса начал готовиться к отъезду из Леверкузена следующим летом.

Куанса добился впечатляющего прогресса после своего перехода из "Ливерпуля" за 35 миллионов фунтов летом 2025. Джарелл заслужил репутацию одного из лучших игроков в Бундеслиге на своей позиции и стал регулярно вызываться в сборную Англии.



По информации Sky Sport Germany, все идет к тому, что после окончания этого сезона 23-летний защитник отправится на повышение. Подготовительная работа насчет будущего трансфера уже ведется.



В приобретении Куансы заинтересованы его бывший клуб "Ливерпуль", а также "Челси", "Арсенал" и "Реал".



При этом "Ливерпулю" принадлежит опция обратного выкупа Куансы за 70 млн. евро (59 млн. фунтов), но воспользоваться ей можно только до 15 июня 2027.