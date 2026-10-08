Куанса готовится к уходу из "Байера"

Джарелл Куанса Защитник немецкого "Байера" Джарелл Куанса начал готовиться к отъезду из Леверкузена следующим летом.

Куанса добился впечатляющего прогресса после своего перехода из "Ливерпуля" за 35 миллионов фунтов летом 2025. Джарелл заслужил репутацию одного из лучших игроков в Бундеслиге на своей позиции и стал регулярно вызываться в сборную Англии.

По информации Sky Sport Germany, все идет к тому, что после окончания этого сезона 23-летний защитник отправится на повышение. Подготовительная работа насчет будущего трансфера уже ведется.

В приобретении Куансы заинтересованы его бывший клуб "Ливерпуль", а также "Челси", "Арсенал" и "Реал".

При этом "Ливерпулю" принадлежит опция обратного выкупа Куансы за 70 млн. евро (59 млн. фунтов), но воспользоваться ей можно только до 15 июня 2027.





Метки Арсенал, Байер, Куанса, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2026 10:00

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