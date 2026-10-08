Доуман получил три сертификата о включении в Книгу рекордов Гиннесса

Юному полузащитнику "Арсенала" Максу Доуману были вручены сразу три сертификата о включении в Книгу рекордов Гиннесса.

Впервые Доуман прославился на весь мир, когда в августе 2025 вышел на замену против "Лидса" в возрасте 15 лет и 235 дней, став вторым самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги — после своего одноклубника Итана Нванери.



Затем, приняв участие в матче против пражской "Славии" в ноябре 2025, Доуман стал самым молодым игроком, сыгравшим в Лиге Чемпионов (15 лет и 308 дней). Это звание Макс отобрал у Юссуфы Муококо из дортмундской "Боруссии".



Свой второй рекорд в прошлом сезоне Доуман установил в марте 2026, отличившись против "Эвертона" и став самым молодым автором гола в истории Премьер-Лиги (16 лет и 73 дня). Это рекорд держался с 2005 года и прежде принадлежал Джеймсу Вону, представлявшему "Эвертон".



А в мае 2026 Доуман стал самым молодым победителем Премьер-Лиги (16 лет и 139 дней), покорив предыдущее достижение Фила Фодена из "Манчестер Сити".



Эти три достижения английского юниора будут отображены в Книге рекордов Гиннесса 2027 года издания.



