Доуман получил три сертификата о включении в Книгу рекордов Гиннесса

Макс Доуман Юному полузащитнику "Арсенала" Максу Доуману были вручены сразу три сертификата о включении в Книгу рекордов Гиннесса.

Впервые Доуман прославился на весь мир, когда в августе 2025 вышел на замену против "Лидса" в возрасте 15 лет и 235 дней, став вторым самым молодым дебютантом в истории Премьер-Лиги — после своего одноклубника Итана Нванери.

Затем, приняв участие в матче против пражской "Славии" в ноябре 2025, Доуман стал самым молодым игроком, сыгравшим в Лиге Чемпионов (15 лет и 308 дней). Это звание Макс отобрал у Юссуфы Муококо из дортмундской "Боруссии".

Свой второй рекорд в прошлом сезоне Доуман установил в марте 2026, отличившись против "Эвертона" и став самым молодым автором гола в истории Премьер-Лиги (16 лет и 73 дня). Это рекорд держался с 2005 года и прежде принадлежал Джеймсу Вону, представлявшему "Эвертон".

А в мае 2026 Доуман стал самым молодым победителем Премьер-Лиги (16 лет и 139 дней), покорив предыдущее достижение Фила Фодена из "Манчестер Сити".

Эти три достижения английского юниора будут отображены в Книге рекордов Гиннесса 2027 года издания.

Макс Доуман





Метки Арсенал, Доуман, Лига Чемпионов, Премьер-Лига, рекорды

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2026 09:00

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