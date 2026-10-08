Экс-игрок "Тоттенхэма" собирается сместить Инфантино с поста президента ФИФА

Бывший защитник "Тоттенхэма" Рамон Вега обозначил свое намерение баллотироваться на пост президента ФИФА.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года, и во время двух предыдущих выборов президента организации у него не было конкурентов. На сей раз может быть иначе.



Инфантино оказался под шквалом критики, когда минувшим летом попытался продать долю в Чемпионате Мира частным инвесторам. Эта идея была отвергнута, однако многие до сих пор считают, что Джанни должен уйти.



В марте следующего года в Марокко состоятся новые выборы президента ФИФА, и 55-летний Вега, также поигравший за "Уотфорд", "Селтик" и сборную Шотландии, собирается составить конкуренцию Инфантино.



Чтобы официально стать кандидатом, теперь Веге необходимо заручиться поддержкой пяти Национальных футбольных ассоциаций. Сделать это надлежит до дедлайна 18 ноября.



Как сообщает Sky Sports, Вега хотел баллотироваться на пост президента ФИФА еще в 2019 году, но тогда не получил необходимой поддержки.



Вега представлял "Тоттенхэм" с 1996 по 2001 год, выиграв со "шпорами" Кубок Лиги в сезоне 1998/99.