Артета стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире
Новый четырехлетний контракт сделал Микеля Артету из "Арсенала" одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.
Накануне "Арсенал" объявил, что Артета заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2030. Предыдущее соглашение Микеля истекало в конце этого контракта.
Новый контракт стал наградой для Артеты за тот прогресс, который демонстрирует "Арсенал", и, конечно, за завоевание первого для клуба с 2004 года титула Премьер-Лиги.
По своему предыдущему контракту Артета ежегодно зарабатывал 15 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, что после ухода Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" и так делало Микеля самым высокооплачиваемым тренеров в Премьер-Лиге.
Новый же контракт, сообщает The Telegraph, увеличил ежегодную зарплату 44-летнего испанца до 20 млн. фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.
Таким образом, Артета смог приблизиться к Диего Симеоне из "Атлетико" и Симоне Индзаги из "Аль-Хиляля", двум самым высокооплачиваемым футбольным тренерам в мире.
Как добавляет The Telegraph, сразу несколько источников из "Арсенала" считают, что этот новый контракт станет последним для Артеты в клубе.
08.10.2026 07:00
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Нищие пенсоишаки,че не орете?
Ахахахаха как же ваши пуканы разрываю по факту
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Всю дорогу пердолим пенсоишаков и это больше чем трофеи штамповать
Ахахахаха наслаждаюсь процессом.
Середняки как фк ишакси они созданы обслуживать своими ртами таких гигантов как фк Императорпуль
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Фотка ии
Вместо кубка АПЛ здесь член Нишанбаева
Вместо ротеты, писькорский с обконченной рожей
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Одно кабинетное чемпионство в стиле харамбол так впечатлило или что
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