Артета стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире

Микель Артета Новый четырехлетний контракт сделал Микеля Артету из "Арсенала" одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Накануне "Арсенал" объявил, что Артета заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2030. Предыдущее соглашение Микеля истекало в конце этого контракта.

Новый контракт стал наградой для Артеты за тот прогресс, который демонстрирует "Арсенал", и, конечно, за завоевание первого для клуба с 2004 года титула Премьер-Лиги.

По своему предыдущему контракту Артета ежегодно зарабатывал 15 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, что после ухода Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" и так делало Микеля самым высокооплачиваемым тренеров в Премьер-Лиге.

Новый же контракт, сообщает The Telegraph, увеличил ежегодную зарплату 44-летнего испанца до 20 млн. фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.

Таким образом, Артета смог приблизиться к Диего Симеоне из "Атлетико" и Симоне Индзаги из "Аль-Хиляля", двум самым высокооплачиваемым футбольным тренерам в мире.

Как добавляет The Telegraph, сразу несколько источников из "Арсенала" считают, что этот новый контракт станет последним для Артеты в клубе.

Самые высокооплачиваемые тренеры в мире





Метки Арсенал, Артета, контракты, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 08.10.2026 07:00

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Последние комментарии:




  1. v-0987654321 08.10.2026 08:15 # v-0987654321
    Нищие пенсоишаки,че не орете?

    Ахахахаха как же ваши пуканы разрываю по факту

    (ответить)

  2. v-0987654321 08.10.2026 08:12 # v-0987654321
    Всю дорогу пердолим пенсоишаков и это больше чем трофеи штамповать

    Ахахахаха наслаждаюсь процессом.

    Середняки как фк ишакси они созданы обслуживать своими ртами таких гигантов как фк Императорпуль

    (ответить)

  3. closer 08.10.2026 07:26 # closer
    Фотка ии
    Вместо кубка АПЛ здесь член Нишанбаева
    Вместо ротеты, писькорский с обконченной рожей

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  4. division 08.10.2026 07:25 # division
    Одно кабинетное чемпионство в стиле харамбол так впечатлило или что

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