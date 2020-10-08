Артета стал одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире

Новый четырехлетний контракт сделал Микеля Артету из "Арсенала" одним из самых высокооплачиваемых тренеров в мире.

Накануне "Арсенал" объявил, что Артета заключил с клубом новый контракт, рассчитанный до лета 2030. Предыдущее соглашение Микеля истекало в конце этого контракта.



Новый контракт стал наградой для Артеты за тот прогресс, который демонстрирует "Арсенал", и, конечно, за завоевание первого для клуба с 2004 года титула Премьер-Лиги.



По своему предыдущему контракту Артета ежегодно зарабатывал 15 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов, что после ухода Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити" и так делало Микеля самым высокооплачиваемым тренеров в Премьер-Лиге.



Новый же контракт, сообщает The Telegraph, увеличил ежегодную зарплату 44-летнего испанца до 20 млн. фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



Таким образом, Артета смог приблизиться к Диего Симеоне из "Атлетико" и Симоне Индзаги из "Аль-Хиляля", двум самым высокооплачиваемым футбольным тренерам в мире.



Как добавляет The Telegraph, сразу несколько источников из "Арсенала" считают, что этот новый контракт станет последним для Артеты в клубе.



