Кайл Уолкер: "У игроков "Сити" не отнять их трофеи"

Экс-капитан "Манчестер Сити" Кайл Уолкер заявил, что никто не сможет отнять у "горожан" их славные годы.

В данный момент над "Сити" нависла серьезная угроза санкций за финансовые нарушения, которые выявила у клуба с "Этихад" независимая комиссия Премьер-Лиги.



Уолкер, представлявший "Сити" с 2017 по 2025 год, признает, что это непростая ситуация для его бывшего клуба, однако Кайл уверен, что игроки "горожан" в любом случае сохранят свои достижения.



"Разумеется, это не выглядит красиво. Я знаю, что процесс на стадии апелляции, поэтому с моей стороны, наверное, не было бы справедливо начинать комментировать юридические действия и все такое".



"Но с личной точки зрения, я могу сказать, что мы провели много отличных лет, празднуя трофеи и тому подобное. Что бы ни случилось, это не отнять у нас, потому что мы пережили эти вечера".



"Чему быть, тому не миновать. Теперь это зависит от апелляции, а там посмотрим".



"Это нечто, о чем мы не хотим говорить, потому что мы хотим, чтобы о нас вспоминали по завоеванным трофеям, завоеванным правильным образом. Это очень сложно, потому что мы очень упорно трудились ради этого", — сообщил Уолкер talkSPORT.