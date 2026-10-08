Деклан Райс близок к новому контракту с "Арсеналом"

Полузащитник Деклан Райс готов последовать примеру своего главного тренера Микеля Артета и тоже заключить новый долгосрочный контракт с "Арсеналом".

В среду "Арсенал" объявил, что Артета подписал новый четырехлетний контракт, получив свою награду за завоевание титула Премьер-Лиги в прошлом сезоне.



Что касается Райса, то у него все еще действует контракт, который он заключил в июле 2023, когда переходил из "Вест Хэма" за рекордные для "Арсенала" 105 миллионов фунтов.



С момента своего перехода Райс утвердился ключевым игроком "Арсенала", отметившись более чем 150 появлениями в стартовом составе "канониров".



По информации BBC, 27-летний англичанин близок к согласованию новой сделки, которая ощутимо увеличит его текущую зарплату в 240,000 фунтов в неделю и позволит ему встать в один ряд с самым высокооплачиваемым игроком "Арсенала" в лице вингера Букайо Сака, зарабатывающего около 350,000 фунтов каждые семь дней.