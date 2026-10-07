"Арсенал" готов вернуться за Альваресом уже в январе

"Арсенал" может возобновить свой интерес к нападающему испанского "Атлетико" Хулиану Альваресу уже в зимнее трансферное окно.

На исходе минувшего лета "Атлетико" дал ясно понять Альваресу, что тот не сможет осуществить свою мечту о "Барселоне". Имея возможность перейти в "Арсенал", Хулиан предпочел остаться в Мадриде.



Однако TEAMtalk стало известно, что Альварес по-прежнему не чувствует себя счастливым и не видит для себя долгосрочного будущего в "Атлетико", хотя и пытается оставаться профессионалом.



За последние недели лагерь Альвареса провел несколько встреч, в деталях обсуждая планы на будущее. Хулиан осознал, что "Арсенал" — это его лучшая возможность покинуть "Атлетико" и теперь гораздо более открыт к переезду в Северный Лондон.



Учитывая этот значительный сдвиг в мышлении Альвареса, "Арсенал" готов предпринять попытку приобрести Хулиана уже в январе, благо летом "канониры" не стали тратить на кого-то еще деньги, зарезервированные на 26-летнего аргентинца.