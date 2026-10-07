Полузащитник итальянского "Наполи" Скотт Мактоминей готов вернуться в Премьер-Лигу следующим летом.

Мактоминей утвердился ключевым игроком "Наполи" и любимчиком местных болельщиков после своего перехода из "Манчестер Юнайтед" в 2024 году, завоевав титул Серии А в своем дебютном итальянском сезоне.



Однако только четверо игроков в "Наполи" зарабатывают больше, чем Мактоминей со своими 90,000 фунтов в неделю, поэтому "Наполи" открыт к расставанию с футболистом, которому в декабре исполнится 30.



Как сообщает TEAMtalk, Мактоминей "ностальгирует" по выступлениям в Премьер-Лигу и поддерживает хорошие отношения с несколькими английскими клубами.



Интерес к Мактоминею из Премьер-Лиги существовал еще минувшим летом, когда насчет полузащитника сборной Шотландии обращались "Юнайтед" и "Астон Вилла".



TEAMtalk ожидает, что суммы в 25-30 миллионов евро (21-25 млн. фунтов) будет достаточно для приобретения Мактоминея летом 2027.